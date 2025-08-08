En ce moment 1987 CALOGERO
Fécamp. Une aide pour financer votre permis de conduire contre du bénévolat

Education. La Ville de Fécamp donne un coup de pouce à ses habitants qui souhaiteraient passer leur permis de conduire. La commune met en place une bourse de 1 000 euros en échange d'une activité au sein de la ville. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 20 août.

Publié le 08/08/2025 à 10h14 - Par Gilles Anthoine
Fécamp propose une bourse au permis de conduire. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 20 août.

L'absence du permis de conduire peut être un frein à l'embauche. Mais l'obtention de ce permis peut être coûteuse. La Ville de Fécamp propose une aide à ses habitants.

Si vous êtes à la recherche d'un emploi, en formation, étudiant ou en activité professionnelle, la commune met en place une bourse au permis d'une valeur de 1 000 euros afin de contribuer au coût de la formation et faciliter vos déplacements dans le cadre de votre vie professionnelle.

En échange de ce financement, le candidat devra effectuer une activité bénévole d'intérêt collectif de 80 heures, dans l'un des services de la Ville ou du Centre communal d'action sociale.

Quinze places disponibles

Quinze candidats pourront bénéficier de ce soutien et se former dans l'une des autoécoles fécampoises partenaires.

Les dossiers de candidature sont à retirer au Bureau municipal de l'emploi (8 place du Général Leclerc à Fécamp), du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h ainsi que le vendredi de 9h à 12h. Les candidatures devront être déposées au plus tard mercredi 20 août avant midi.

