Fécamp. Fécamp accueille une Journée défense et citoyenneté

Pour la première fois, mardi 2 avril 2019 une Journée défense et citoyenneté (JDC) était organisée à Fécamp (Seine-Maritime), au lieu de Mont-Saint-Aignan habituellement. Cinquante jeunes étaient appelés pour se voir présenter les métiers de la défense et s'interroger sur la citoyenneté. Une étape obligatoire pour tous les jeunes de plus de 16 ans. Une nouvelle JDC sera organisée le 16 avril dans la cité des Terre-Neuvas.

• BONUS – le reportage Tendance Ouest :



Journée défense et citoyenneté à Fécamp Impossible de lire le son.

Parcours de citoyenneté

La formation des jeunes aux enjeux de la défense et de la citoyenneté a été instaurée en 1997 après la suspension du service militaire. Ce parcours de citoyenneté se réalise en trois étapes (des cours de citoyenneté au collège et au lycée, le recensement en mairie à 16 ans et la Journée défense et citoyenneté).

La JDC est effectuée entre 16 et 18 ans. Il s'agit de présenter l'armée Française, les métiers de la défense et développer la citoyenneté des jeunes. Des tests de culture sont également réalisés.

En 2018, le Centre du service national de Rouen (Seine-Maritime, Eure et Eure-et-Loir) a accueilli 27 073 jeunes. 3 208 ont été détectés en difficulté de lecture et 5 302 ont souhaité obtenir davantage d'informations sur les armées et la gendarmerie.

Le recensement en mairie à 16 ans et la Journée défense et citoyenneté sont obligatoires. Si les démarches ne sont pas réalisées, il sera impossible de passer un examen (style BAC) et son permis de conduire.

A LIRE AUSSI.

Saint-Pierre-des-Marins à Fécamp : un week-end pour "rendre hommage"

Contournement Est de Rouen : alors que l'Eure rechigne, l'opposition au projet reprend

[Photos] Miss Normandie : c'est le moment de faire votre choix