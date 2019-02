Saint-Pierre-des-Marins à Fécamp : un week-end pour "rendre hommage"

Fécamp (Seine-Maritime) va à nouveau vibrer au rythme des célébrations de la Saint-Pierre-des-Marins ce week-end du 2 et 3 février 2019. De nombreuses animations sont organisées pour rendre hommage aux Terre-Neuvas.

À noter premièrement que la chapelle Notre-Dame de Salut, située en haut du cap Fagnet et fermée depuis un an, est désormais rouverte. Il s'agit d'un lieu de recueillement pour les familles des marins péris en mer.

Samedi 2 février

Un cortège partira du musée des Pêcheries à 17 h 30. Il sera accompagné de musiciens et des Marinettes. Un vin d'honneur sera ensuite donné à la mairie, en salle des mariages.

L'exposition "J'étais sur le Shamrock !" proposée par le service Archives Patrimoine sera inaugurée à 16 h 30, à la Maison du Patrimoine. Elle y sera visible jusqu'au 28 février.

Dimanche 3 février

La journée commencera à 9 h 15 par une déambulation en musique au départ de l'hôtel de ville et en direction de l'église Saint-Etienne. Les Marinettes, des musiciens, des associations et le Bagad du Havre seront présents pour animer le cortège.

La 21e messe du souvenir de la Saint-Pierre-des-Marins sera célébrée à l'église Saint-Etienne à partir de 9 h 45. À la sortie de l'église, vers 11 h 15, une procession partira en direction du cénotaphe (tombeau) des marins au Petit Parc, rue Alexandre-Legros.

La bénédiction de la mer et des navires aura lieu à 12 h 15. À 12 h 30, la cérémonie se clôturera dans les locaux de la Criée avec les allocutions du président de l'association des Terre-Neuvas et de madame le maire.

À 18 heures, les célébrations se poursuivront avec la projection du film "L'Odyssée des forçats de la mer" en présence du réalisateur Frédéric Brunnquell au cinéma Grand Large (entrée libre). Ce film regroupe les témoignages de plusieurs familles fécampoises sur la pêche en mer. Plus d'1,5 million de téléspectateurs l'avaient regardé lors de sa diffusion sur France 3 en janvier.

À noter que l'exposition des peintures d'Alain Lescure et Maurice Lorcher dans le hall de l'hôtel de ville se clôturera ce dimanche 3 février.

Lundi 4 février

Une messe sera célébrée à l'église Saint-Etienne à 10 h 30.

"C'est notre devoir de mémoire"

Aujourd'hui, ce sont deux jours de festivités dans la ville mais à l'origine, il s'agissait de jours plus "solennels", raconte Daniel Savoye, président de l'association des Terre-Neuvas et ancien capitaine. Les marins partaient généralement début février et ces jours marquaient leurs derniers instants avec leur famille, avec le risque toujours, que les au revoir se transforment en adieu en raison des risques rencontrés en mer et de la dureté du métier.

La Saint-Pierre-des-Marins rend aujourd'hui hommage à ces hommes et à cette pêche qui a fortement marqué la région de Fécamp. C'est d'ailleurs en entendant les nombreux récits de ces anciens marins, de la première expédition à 17 ans à la dernière en 1987 en passant par Mai 68 dont ils ne savaient rien lorsqu'ils étaient en mer, que l'on comprend la place que prenait cette activité dans leur vie et dans celle de Fécamp.

L'objectif est de ne pas l'oublier ni de les oublier. Mais cette mission du souvenir va être de plus en plus difficile années après années explique Daniel Savoye :

