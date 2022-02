Goderville. Une Maison France Services pour 2020

Campagne-de-Caux (Seine-Maritime) a décidé de créer une Maison France Services. Un lieu de proximité dans lequel les habitants peuvent être accompagnés dans leurs démarches de la vie quotidienne. Le territoire autour de Goderville dispose déjà d'une offre de services : Poste, Mission Locale, MSA, Finances Publiques, gendarmerie, SNCF ou encore PMI (Protection maternelle et infantile), mais les habitants sont tout de même contraints de se rendre du côté de Fécamp pour accéder par exemple à la CAF, à Pôle Emploi ou encore à la Maison de la justice et du droit. Quant à l'Assurance Maladie, ils dépendent majoritairement de l'antenne du Havre, et pour la retraite il faut se rendre sur Rouen.

Campagne-de-Caux : 22 communes (dont Goderville), 15 034 habitants (2013), 6 189 logements, 2 435 emplois et 86 % des actifs qui utilisent la voiture pour se rendre au travail.

La Maison France Services doit permettre à tous les habitants d'avoir accès aux démarches en ligne, de bénéficier de rendez-vous en visioconférence et d'avoir un interlocuteur référent.

Écoutez Franck Rémond, le président de Campagne-de-Caux :

Maison France Services à Goderville Impossible de lire le son.

La Maison France Services sera tenue par deux agents de la communauté de communes. Elle sera labellisée début 2020, pour une ouverture au public au second semestre 2020. La structure sera située dans le centre-bourg de Goderville.

A LIRE AUSSI.

Campagne-de-Caux : expliquer le tri

Un nouveau Plan local d'urbanisme autour de Goderville

Goderville : concertation autour de la culture et du sport