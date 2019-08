Un nouveau Plan local d'urbanisme autour de Goderville

Cela fait trois ans que les élus de la communauté de communes Campagne de Caux, autour de Goderville (Seine-Maritime), y travaillent. Le Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) va voir le jour d'ici l'été 2020. Le nouveau document établi les nouvelles règles d'urbanisme sur le territoire et il ne s'agit pas seulement des règles concernant les permis de construire. C'est un document structurant pour la communauté de communes.

Dans les grandes lignes, à l'avenir le développement urbain se fera prioritairement dans les communes où les équipements et l'offre de commerces et de services sont les plus importants (notamment Goderville, Bréauté et Bretteville-du-Grand-Caux). Parmi les grands projets évoqués : la création d'une gare routière à Goderville (sur le champ de foire), l'agrandissement de la Zone d'Activité de Bretteville-du-Grand-Caux et la création d'une voie verte sur l'ancienne ligne de chemin de fer.

Le calendrier

Le PLUi sera présenté à la population lors de quatre réunions publiques. Les habitants pourront découvrir le règlement graphique (le zonage), le règlement écrit et les Orientations d'aménagement et de programmation (accès, nombre de constructions ou encore prescriptions paysagères).

• Mardi 3 septembre 2019 à 18 heures 30 – à la salle Aquarelle de Bretteville-du-Grand-Caux (secteur Annouville-Vilmesnil, Auberville-la-Renault, Bretteville-du-Grand-Caux, Grainville-Ymauville et Mentheville).

• Mercredi 4 septembre 2019 à 18 heures 30 – à la salle de la plaine de Manneville-la-Goupil (secteur Bornambusc, Bréauté, Houquetot, Manneville-la-Goupil et Virville).

• Mardi 10 septembre 2019 à 18 heures 30 – à la salle des fêtes d'Angerville-Bailleul (secteur Angerville-Bailleul, Bec-de-Mortagne, Bénarville, Daubeuf-Serville, Gonfreville-Caillot, Saint-Maclou-la-Brière, Toucqueville-les-Murs et Vattetot-sous-Beaumont).

• Jeudi 12 septembre 2019 à 18 heures 30 – à la salle de la Ficelle de Goderville (secteur Ecrainville, Goderville, Saint-Sauveur-d'Emalleville et Sausseuzemare-en-Caux).



La communauté de communes se prononcera sur l'arrêt du projet de PLUi le lundi 30 septembre 2019 et les conseils municipaux également au cours des mois d'octobre et novembre.

Les personnes publiques associées (État, Région, Département ou encore chambre consulaire) devront remettre leurs observations dans un délai de trois mois.

Une enquête publique sera organisée au cours du mois d'avril 2020 pour une approbation finale du PLUi espérée avant l'été 2020.

