Goderville. Des investissements pour améliorer le cadre de vie

Vendredi 25 octobre 2019, les élus de Campagne-de-Caux (Seine-Maritime) et les présidents de la région Normandie et du département de Seine-Maritime ont signé un contrat de territoire pour plus de trois millions d'euros. Objectif : améliorer le cadre de vie du territoire communautaire avec, entre autres, la création d'un pôle multimodal à Goderville, l'aménagement du centre-bourg, la création d'un centre aquatique ou encore une véloroute entre Tourville-les-Ifs et Bréauté.