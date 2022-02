Campagne-de-Caux. La com com se met à la gourde

La communauté de communes Campagne-de-Caux (Goderville - Seine-Maritime) affiche clairement sa volonté d'agir concrètement en matière de développement durable. Elle a mis en place des outils à destination de ses administrés. Les exemples sont nombreux : mise à disposition de composteurs, prêt de broyeurs à végétaux, participation à l'acquisition de robot-tondeuse, réhabilitation des mares ou encore création du festival du développement durable Yes We Caux.

"Je bois l'eau de Campagne-de-Caux"

Pour montrer l'exemple, Campagne-de-Caux sollicite et incite ses agents communautaires à s'inscrire dans une pratique écologique. Dernier exemple en date (octobre 2019) : abandonner les bouteilles d'eau en plastique au profit de gourdes. Suite à un sondage réalisé auprès des agents, ceux-ci ont massivement répondu à 98 % souhaiter adhérer à la démarche. Pour l'occasion, des gourdes ont été estampillées "Parce que les producteurs d'eau en bouteille ne produisent pas d'eau, mais des bouteilles… je bois l'eau de Campagne-de-Caux".

Réduire les déchets

Tous les ans, la communauté de communes utilise des centaines de bouteilles. La collectivité précise "qu'environ 65 fois moins chère que l'eau en bouteille et tout aussi bonne pour la santé, l'eau du robinet permet d'éviter les particules en plastique et on réduit ainsi considérablement les déchets".

Cette démarche interne s'inscrit en complément d'autres actions : parc automobile électrique, jardin-forêt bio pour les goûters du Relais assistante maternelle, utilisation de bacs de recyclage pour l'espace restauration du personnel ou encore compostage.