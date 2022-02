Goderville. Un jardin participatif pérenne

Le 19 mai 2019, dans le cadre du festival Yes We Caux, autour du développement durable, à Goderville (Seine-Maritime), un jardin-forêt était créé près du Relais assistante maternelle (RAM) avec l'aide des visiteurs. Ce verger-maraîcher a été réalisé selon les bases de l'agroforesterie, une pratique associant arbres et cultures. On y retrouve plantes mellifères, pommiers, figuiers, fraisiers, groseilliers, vignes, kiwi, noisetier, lavandes, rosier, rhubarbe, courgettes, carottes ou encore pommes de terre.

Entretenu par le RAM mais ouvert à tous

Audrey Estival, directrice générale adjointe du pôle environnement, à Campagne-de-Caux

Quelques mois après sa création, en cette fin octobre 2019, le jardin-forêt est pérennisé grâce aux enfants du RAM. Il est devenu un véritable outil pédagogique.

Valérie Le Hérissé, coordinatrice petite enfance, à Campagne-de-Caux

Même si le jardin-forêt est pour l'heure géré et entretenu par le RAM, le lieu est ouvert à tous. Toute association qui souhaiterait s'y investir peut contacter la communauté de communes Campagne-de-Caux.

