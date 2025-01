Calvados. Suspension de permis : le barème devient plus sévère

Le préfet du Calvados Stéphane Bredin durcit le ton. Depuis le 8 janvier, le barème des suspensions administratives de permis de conduire est plus sévère. Les services de l'Etat expliquent qu'il s'agit d'une réaction "face aux comportements à risque et notamment à l'augmentation des infractions liées à la vitesse, à l'alcool et surtout à l'usage des stupéfiants sur les routes de notre département".

• A lire aussi. Calvados. Deux chauffards interceptés : l'un à 186km/h, l'autre ivre, sous stupéfiants et sans permis

Des mesures plus sévères

Les comportements les plus graves, comme des récidives, des refus d'obtempérer ou des délits de fuite, sont visés. A titre d'exemple, un test positif aux stupéfiants entraînera une rétention du permis de conduire de 6 mois, tout comme un excès de vitesse supérieur ou égal à 40km/h. Auparavant, un excès de vitesse compris entre 40 et 49km/h ne donnait suite qu'à une suspension de 3 mois.

En cas d'accident corporel, la rétention est de 10 mois, contre 3 au préalable. 12 mois pour un accident mortel, soit deux de plus qu'avant.

S'il s'agit d'une récidive ou d'un refus d'obtempérer, la rétention grimpe immédiatement à 12 mois également. La consommation d'alcool est aussi concernée. Tout le barème est à retrouver ici.