Manche. Plus de 1 460 permis de conduire suspendus depuis janvier

1 465 permis de conduire ont été suspendus dans la Manche par le préfet, Xavier Brunetière, depuis le début de l'année 2024. Le chiffre a été révélé par les services de l'Etat, jeudi 7 novembre. De plus, 33 personnes sont mortes sur les routes du territoire depuis le début de l'année, un chiffre en hausse par rapport à l'an dernier.

Deux grands excès de vitesse

Pour lutter contre l'insécurité routière, des opérations de contrôles routiers ont lieu régulièrement. Vendredi 1er novembre, 16 excès de vitesse ont été relevés par les gendarmes lors d'une de ces missions. Deux des infractions ont entraîné des rétentions de permis de conduire, avec des excès de vitesse entre 40 et 50km/h au-dessus de la limite.

Les gendarmes ont aussi immobilisé et placé à la fourrière deux véhicules : la voiture d'un conducteur au volant après avoir pris de la drogue et qui en avait sur lui et le deux-roues d'un sans permis.

