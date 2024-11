Le Havre. Trafic de stupéfiants : deux personnes interpellées et placées en garde à vue

Alors que la brigade des stupéfiants du Havre enquête sur "une mule", [une personne qui fait passer de la contrebande à travers une frontière pour une organisation, N.D.L.R.], les policiers ont réussi à interpeller un homme et une femme lundi 4 novembre.

Une enquête préliminaire ouverte

Selon une source policière, la brigade des stupéfiants du Havre a ouvert une enquête préliminaire à la mi-octobre. Ils ont réussi à identifier la personne servant de "mule". Il s'agit d'une femme âgée de 30 ans venant de Guyane. Les enquêteurs arrivent à identifier l'homme venant la récupérer à l'aéroport d'Orly dans la matinée du 4 novembre et son domicile situé en Seine-et-Marne. Une surveillance du domicile est faite grâce à l'aide des policiers de Seine-et-Marne avant que les enquêteurs havrais ne se rendent sur place et interpellent l'homme de 34 ans et la femme de 30 ans à Servon.

Près de 1,2kg de cocaïne retrouvée

Les enquêteurs havrais perquisitionnent le domicile du trentenaire et vont découvrir un peu moins d'1,2kg de cocaïne ainsi que plus de 12 600 euros en liquide. L'homme et la femme placés en garde à vue le 4 novembre ont été déférés le 6 novembre "dans la perspective d'une comparution immédiate", a indiqué la police. L'audience a été fixée le 26 décembre au Havre.

La femme a été placée sous contrôle judiciaire et l'homme restera en détention jusqu'à l'audience.