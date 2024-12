Calvados. Deux chauffards interceptés : l'un à 186km/h, l'autre ivre, sous stupéfiants et sans permis.

La gendarmerie du Calvados a fait coup double dimanche 29 décembre sur la RN13. Restant mobilisée même pendant les fêtes de fin d'année, elle effectuait une sécurisation des chassés-croisés des vacances de Noël. Le peloton motorisé a d'abord intercepté un premier conducteur, contrôlé à 186km/h au lieu de 110km/h. Son véhicule a été placé en fourrière et son permis lui a immédiatement été retiré.

Double carton rouge

A peine ce premier contrôle terminé qu'un second conducteur a été intercepté. Celui-ci cochait toutes les cases : contrôlé à 140km/h au lieu 110km/h, circulant malgré l'annulation de son permis de conduire, sous l'empire de produits stupéfiants et d'un état alcoolique et avec un véhicule non assuré. Sans surprise, le chauffard a été placé en garde à vue et son véhicule à la fourrière.