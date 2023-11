Bayeux. Contrôle routier : une amende ou un stage de sensibilisation ?

Trop, c'est trop. 32 personnes ont été tuées sur les routes du Calvados depuis le début de l'année, notamment en raison des comportements irresponsables et à risque. La préfecture du Calvados a organisé, mercredi 22 novembre, au centre de la Direction interdépartementale des routes nord-ouest (DIRNO) de Bayeux, un stage de sensibilisation routière. Les gendarmes, postés sur la RN13, offraient le choix aux usagers en infraction : une amende ou un stage de sensibilisation de 20 minutes sur la sécurité routière.

Sensibiliser les dangers de la route

Depuis 2018, deux agents de la DIRNO sont décédés sur nos routes. Un sujet préoccupant dont la préfecture a décidé de se saisir une fois de plus, en organisant cette opération.

Ce mini-stage met ainsi l'automobiliste directement face aux dangers de la route par le biais de trois ateliers, pour lui montrer les risques de ce type de comportement, pour lui-même "et surtout pour les agents de la DIRNO qui travaillent sur les routes au quotidien", explique le sous-préfet, Philémon Perrot. Il poursuit : "On ne veut pas que les agents aillent au travail la peur au ventre, mais qu'ils se sentent en sécurité."

Une procédure bien huilée

Le capitaine Pierre Hopquin, commandant de l'escadron départemental de sécurité routière du Calvados, est constamment sur les routes, pour veiller à la bonne sécurité des usagers. "C'est une action de prévention. On a mis des gendarmes à moto tout le long du tracé, pour voir si les automobilistes respectent les réglementations et les limitations de vitesse dans le cadre de travaux opérés par la DIRNO." Les deux points de vigilance sont les excès de vitesse et le respect des distances de sécurité.

Des ateliers "choc"

Une quinzaine d'automobilistes ont été arrêtés en deux heures. Marc Allouche a été pris la main dans le sac, passé trop proche des agents de chantier. La distanciation n'était pas respectée. Pour éviter la sanction, ce conducteur de poids lourd a choisi de participer aux ateliers. "On voit à quel point les véhicules passent proches de nous, on a l'impression qu'ils nous frôlent", explique l'automobiliste à l'issue d'un atelier de réalité virtuelle, où il s'est mis dans la peau d'un agent de la DIRNO. Deux autres ateliers étaient organisés : un sur les addictions et un simulateur de conduite permettant d'évaluer les temps de réaction et les distances de freinage.

Au bout de vingt minutes, le stage est fini. La sensibilisation semble avoir bien fonctionné. La majorité des conducteurs se disent marqués, et assurent qu'ils feront désormais plus attention au volant.