Caen. La revente et l'échange de cadeaux battent leur plein après Noël

Entre t-shirt trop grand, appareil multimédia non voulu ou encore bijoux trop petit, il y a eu des échanges et des remboursements vendredi 26 décembre à Caen, comme partout en France.

Pas la bonne taille, ou alors faire de la place…

Dans les rues de Caen, on a profité de vendredi 26 décembre, juste après le jour férié de Noël, avec une grande majorité de magasins ouverts. Au Printemps, une cliente a échangé sa bague : "Mon mari a malheureusement pris la mauvaise taille, donc je suis venu pour la prendre une taille au-dessus. J'ai dû payer un surplus car la couleur de base n'était plus disponible avec la taille qui me convenait, et je la voulais tout de suite", dit-elle. Elle remarque également qu'elle "n'est pas la seule dans ce cas", ayant remarqué d'autres clients venus échanger des vêtements.

Pour Augustin Gillard, il était question de faire de la place : "J'en profite aussi pour revendre quelques cadeaux de l'année dernière, pour faire de la place, car mon logement est petit." Il a choisi une enseigne d'achat/revente pour se déposséder d'une console de jeux vidéo portable. "Je préfère cette façon de faire, car je ne suis pas très serein avec la vente sur Internet", explique-t-il.

"Le 26 décembre est notre meilleure journée"

C'est aussi une journée mouvementée du côté des enseignes d'achat/revente. C'est notamment le cas du magasin Cash Express, rue Saint-Jean, à Caen. "On a des personnes qui affluent depuis l'ouverture, ce matin", explique Guillaume Caron, le gérant. Le 26 décembre est considéré comme "la plus grosse journée de l'année" selon lui, car "beaucoup de personnes viennent vendre des produits qu'ils ont eus à Noël, mais on a pas mal de personnes qui viennent pour acheter, après avoir reçu de l'argent pendant les fêtes".

La tendance à revendre ses cadeaux après Noël croit depuis plusieurs années, notamment dues au fait que "les personnes sont de moins en moins complexées à l'idée de les revendre, surtout quand ils les ont eus en double ou qu'ils ne leur conviennent pas", explique Guillaume Caron.