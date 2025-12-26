Cotentin. Un mort et cinq blessés dans un accident de la route causé par des animaux qui traversaient la route

Un drame a eu lieu la nuit de Noël à Sainte-Croix-Hague dans la Manche, mercredi 24 décembre dans la soirée. Une voiture a percuté du gibier traversant la route. Une personne est morte et cinq autres ont été blessées.

28 pompiers engagés

D'importants moyens de secours ont été déployés : 28 pompiers avec cinq ambulances, deux équipes SMUR, notamment, ou encore les deux hélicoptères de la Sécurité civile Dragon 50 et 76.

"En cette période de fêtes, nous appelons chacun à la plus grande prudence lors de ses déplacements", précisent les gendarmes dans une communication.