Manche. Piétons percutés à Pirou : une deuxième victime est décédée

Moins de 24 heures après le drame, le bilan s'alourdit. Dimanche 7 septembre, au lendemain d'un terrible accident ayant fait un mort et trois blessés graves, rue Fernand Desplanques à Pirou, le procureur de la République de Coutances a annoncé le décès d'une deuxième victime, une femme, qui a succombé dans la nuit à ses blessures. Les deux autres victimes sont grièvement blessées.

L'accident s'est produit samedi en fin d'après-midi. Selon les premiers éléments, un conducteur de 81 ans ayant fait un malaise au volant de son véhicule a percuté quatre piétons. La piste de l'acte volontaire est "formellement exclue" par la justice.