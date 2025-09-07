En ce moment We Pray (feat. Little Simz, Burna Boy, Elyanna & TINI) COLDPLAY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Manche. Piétons tués à Pirou : le point sur l'avancée de l'enquête

Sécurité. Après la mort de deux piétons, percutés par un automobiliste ayant fait un malaise, samedi 6 septembre à Pirou, l'enquête se poursuit. Le procureur de la République de Coutances fait le point.

Publié le 07/09/2025 à 19h33 - Par Lucien Devôge
Manche. Piétons tués à Pirou : le point sur l'avancée de l'enquête
C'est ici, rue Fernand Desplanques à Pirou, que la voiture a fauché quatre piétons samedi 6 septembre avant de terminer sa course contre des lampadaires, tout près de la plage. - Google Street View

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

24 heures après le drame qui a fait deux morts et deux blessés graves à Pirou, le procureur de la République de Coutances a fait le point sur l'enquête qui vient de commencer. 

Deux piétons tués, deux autres grièvement blessés

Il rappelle les faits : "Aux alentours de 17h, sur la commune de Pirou Plage, un véhicule à boîte automatique, conduit par un octogénaire, remontait la route en direction de la cale en percutant des panneaux de signalisation, des haies d'habitation et une partie de la terrasse d'un restaurant avant de faucher quatre piétons et terminer sa course contre des lampadaires non loin de la cale."

Le procureur de la République évoque ensuite le bilan, terrible : "Une septuagénaire décédait sur les lieux, les trois autres victimes étaient héliportées en urgence absolue vers différentes structures hospitalières. L'une d'entre elles, également âgée de plus de 70 ans, décédait au cours de la nuit."

"Un acte involontaire résultant d'un malaise"

Les premiers éléments recueillis et les premières auditions réalisées, "notamment du passager du véhicule", ont orienté les investigations "vers un acte involontaire résultant du malaise du conducteur", poursuit le procureur de la République de Coutances dans son communiqué. Le pied de l'automobiliste serait resté maintenu sur l'accélérateur. Selon la justice, ce dernier a retrouvé ses esprits "après avoir été désincarcéré" de son véhicule par les secours. Les tests d'alcoolémie et de dépistage de produits stupéfiants se sont avérés négatifs.

Le conducteur devrait être auditionné

Les enquêteurs vont désormais recueillir des témoignages supplémentaires, exploiter la vidéosurveillance de la ville et examiner les données du véhicule. Le conducteur devrait être auditionné après des expertises médicales. 

Les deux autres victimes, grièvement blessées, restent dans un état "préoccupant".

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Manche. Piétons tués à Pirou : le point sur l'avancée de l'enquête
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple