Manche. Piétons tués à Pirou : le point sur l'avancée de l'enquête

24 heures après le drame qui a fait deux morts et deux blessés graves à Pirou, le procureur de la République de Coutances a fait le point sur l'enquête qui vient de commencer.

Deux piétons tués, deux autres grièvement blessés

Il rappelle les faits : "Aux alentours de 17h, sur la commune de Pirou Plage, un véhicule à boîte automatique, conduit par un octogénaire, remontait la route en direction de la cale en percutant des panneaux de signalisation, des haies d'habitation et une partie de la terrasse d'un restaurant avant de faucher quatre piétons et terminer sa course contre des lampadaires non loin de la cale."

Le procureur de la République évoque ensuite le bilan, terrible : "Une septuagénaire décédait sur les lieux, les trois autres victimes étaient héliportées en urgence absolue vers différentes structures hospitalières. L'une d'entre elles, également âgée de plus de 70 ans, décédait au cours de la nuit."

"Un acte involontaire résultant d'un malaise"

Les premiers éléments recueillis et les premières auditions réalisées, "notamment du passager du véhicule", ont orienté les investigations "vers un acte involontaire résultant du malaise du conducteur", poursuit le procureur de la République de Coutances dans son communiqué. Le pied de l'automobiliste serait resté maintenu sur l'accélérateur. Selon la justice, ce dernier a retrouvé ses esprits "après avoir été désincarcéré" de son véhicule par les secours. Les tests d'alcoolémie et de dépistage de produits stupéfiants se sont avérés négatifs.

Le conducteur devrait être auditionné

Les enquêteurs vont désormais recueillir des témoignages supplémentaires, exploiter la vidéosurveillance de la ville et examiner les données du véhicule. Le conducteur devrait être auditionné après des expertises médicales.

Les deux autres victimes, grièvement blessées, restent dans un état "préoccupant".