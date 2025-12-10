Alimentation. La Normandie a récompensé les lycées de la région qui participent au "manger local"

Les lycées normands participant à l'action "je mange normand dans mon lycée" étaient réunis, mardi 9 décembre, au Centre sportif de Normandie d'Houlgate, pour récompenser ceux qui ont contribué au "manger local" dans les restaurants scolaires de la région. Une remise des prix a eu lieu avec quatre catégories en compétition.

"La Normandie est un gage de qualité"

Cette rencontre a été rythmée par une conférence et une présentation des statistiques. Parmi les évolutions, la part des produits bio est en augmentation, et ils sont de plus en plus servis dans les lycées de la région. S'en est suivie une table ronde sur le sujet du "poisson local". Pascal Lelong, chef de cuisine du lycée Anguier de Eu (Seine-Maritime) était l'un des quatre intervenants : "Au niveau de notre lycée, on est celui qui consomme le plus de volume de poisson à l'année", explique-t-il, qualifiant les produits normands comme des "gages de qualité".

La matinée s'est ensuite clôturée par la remise des prix, récompensant les lycées ayant montré un réel intérêt pour cette action, qui a pour but de promouvoir l'agriculture locale et encourager l'usage de produits normands dans les restaurants scolaires. Malgré les contraintes financières et la hausse des prix alimentaires, les lycées normands ont servi en 2024 plus de 51% de produits fabriqués ou transformés en Normandie. Ce plan vise ainsi à renforcer les circuits de proximité et la qualité des repas dans les 123 établissements participants. Divisés en quatre catégories distinctes, tous les secteurs ont été nommés, de Cherbourg à Rouen, en passant par Alençon et Vire.

La remise des prix

Dans la catégorie "produits normands", récompensant l'établissement ayant servi le plus de produits locaux sur l'année 2024, le lycée Charles Tellier de Condé-en-Normandie (Calvados) a raflé la mise, avec 74,4% de produits normands à la carte. Une satisfaction pour Anthony Gorre, responsable de restauration : "On est content, pour les équipes et aussi pour les élèves. Il faut perpétuer cette continuité de service et de qualité."

Dans la catégorie "meilleure évolution", récompensant l'établissement ayant incorporé le plus de produits normands dans la carte de son restaurant scolaire entre 2023 et 2024, le prix revient au lycée agricole d'Alençon, dans l'Orne, avec une évolution de 14,70 points.

Dans la catégorie "produits bio", récompensant l'établissement ayant servi le plus de produits bio sur l'année 2024, c'est encore l'Orne qui est à l'honneur avec la victoire du lycée Leclerc de Navarre d'Alençon. 34% de produits bio y ont été servis l'année dernière.

Et enfin, dans la catégorie "anti-gaspillage", récompensant l'établissement avec le moins de déchets alimentaires par enfant par repas, le lycée Georges Brassens de Neufchâtel-en-Bray, en Seine-Maritime, a impressionné avec son taux de 32 grammes de déchets alimentaires par personne et par repas.