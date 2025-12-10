En ce moment Divine idylle Vanessa PARADIS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Alimentation. La Normandie a récompensé les lycées de la région qui participent au "manger local"

Education. Lancée par la Région en 2017, l'action "je mange normand dans mon lycée" a réuni, mardi 9 décembre, les lycées participants au sein du Centre sportif de Normandie d'Houlgate. 4 prix ont été remis.

Publié le 10/12/2025 à 18h21 - Par Léo Besselievre
Alimentation. La Normandie a récompensé les lycées de la région qui participent au "manger local"
Les acteurs de la Région et les représentants des lycées primés ont conclu cette remise des prix par une photo de famille. - Pierre Galliot / Région Normandie

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les lycées normands participant à l'action "je mange normand dans mon lycée" étaient réunis, mardi 9 décembre, au Centre sportif de Normandie d'Houlgate, pour récompenser ceux qui ont contribué au "manger local" dans les restaurants scolaires de la région. Une remise des prix a eu lieu avec quatre catégories en compétition.

"La Normandie est un gage de qualité"

Cette rencontre a été rythmée par une conférence et une présentation des statistiques. Parmi les évolutions, la part des produits bio est en augmentation, et ils sont de plus en plus servis dans les lycées de la région. S'en est suivie une table ronde sur le sujet du "poisson local". Pascal Lelong, chef de cuisine du lycée Anguier de Eu (Seine-Maritime) était l'un des quatre intervenants : "Au niveau de notre lycée, on est celui qui consomme le plus de volume de poisson à l'année", explique-t-il, qualifiant les produits normands comme des "gages de qualité". 

La matinée s'est ensuite clôturée par la remise des prix, récompensant les lycées ayant montré un réel intérêt pour cette action, qui a pour but de promouvoir l'agriculture locale et encourager l'usage de produits normands dans les restaurants scolaires. Malgré les contraintes financières et la hausse des prix alimentaires, les lycées normands ont servi en 2024 plus de 51% de produits fabriqués ou transformés en Normandie. Ce plan vise ainsi à renforcer les circuits de proximité et la qualité des repas dans les 123 établissements participants. Divisés en quatre catégories distinctes, tous les secteurs ont été nommés, de Cherbourg à Rouen, en passant par Alençon et Vire.

La remise des prix

Dans la catégorie "produits normands", récompensant l'établissement ayant servi le plus de produits locaux sur l'année 2024, le lycée Charles Tellier de Condé-en-Normandie (Calvados) a raflé la mise, avec 74,4% de produits normands à la carte. Une satisfaction pour Anthony Gorre, responsable de restauration : "On est content, pour les équipes et aussi pour les élèves. Il faut perpétuer cette continuité de service et de qualité."

Dans la catégorie "meilleure évolution", récompensant l'établissement ayant incorporé le plus de produits normands dans la carte de son restaurant scolaire entre 2023 et 2024, le prix revient au lycée agricole d'Alençon, dans l'Orne, avec une évolution de 14,70 points.

Dans la catégorie "produits bio", récompensant l'établissement ayant servi le plus de produits bio sur l'année 2024, c'est encore l'Orne qui est à l'honneur avec la victoire du lycée Leclerc de Navarre d'Alençon. 34% de produits bio y ont été servis l'année dernière.

Et enfin, dans la catégorie "anti-gaspillage", récompensant l'établissement avec le moins de déchets alimentaires par enfant par repas, le lycée Georges Brassens de Neufchâtel-en-Bray, en Seine-Maritime, a impressionné avec son taux de 32 grammes de déchets alimentaires par personne et par repas.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Cocotte en fonte avec son couvercle
Cocotte en fonte avec son couvercle Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
Presse agrume manuel pour fruit
Presse agrume manuel pour fruit Enghien-les-Bains (95880) 15€ Découvrir
Théière / cafetière à piston
Théière / cafetière à piston Enghien-les-Bains (95880) 50€ Découvrir
Ecran plat de marque
Ecran plat de marque Maisons-Alfort (94700) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Alimentation. La Normandie a récompensé les lycées de la région qui participent au "manger local"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple