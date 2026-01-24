En ce moment Almost Lewis CAPALDI
Religion. De plus en plus d'adultes baptisés dans la Manche : "Ils nous amènent à reconsidérer notre manière d'être chrétien"

Religion. Le nombre d'adultes et d'adolescents souhaitant se convertir à la foi catholique a fortement augmenté ces dernières années en France, y compris dans la Manche. Cela amène le diocèse de Coutances à repenser les manières d'évoquer le message de l'Evangile.

Publié le 24/01/2026 à 18h58 - Par Julien Rojo
Monseigneur Grégoire Cador, évêque de Coutances et d'Avranches, estime que les catéchumènes sont "une vrai source d'espoir". - Julien Rojo

De plus en plus d'adultes et d'adolescents se convertissent au catholicisme. Le nombre de baptêmes adultes a bondi ces dernières années. Cela concernait 4 500 personnes en France en 2020, ils étaient plus de 10 384 nouveaux baptisés en 2025. C'est le même constat dans la Manche avec 60 catéchuménats adultes (le temps pendant lequel sont accompagnés vers les sacrements de l'initiation chrétienne celles et ceux qui désirent devenir chrétiens) prévus pour 2026. 83 % de ces nouveaux croyants ont moins de 40 ans. 22 % ont même entre 18 et 25 ans. Les femmes sont deux fois plus nombreuses que les hommes à effectuer ce chemin de foi. Loin d'être un phénomène de mode, le catéchuménat a commencé dans la Manche en 1994. Son rituel, d'un un à deux ans, s'est officialisé en 1997.

"C'est une vraie source d'espoir"

Ces arrivées conduisent le diocèse de Coutances à s'adapter. "Ces personnes viennent et nous posent des questions totalement nouvelles. Elles sont une stimulation pour nos communautés. C'est une vraie source d'espoir", remarque Monseigneur Grégoire Cador. Il décrie notamment des gens "habités par l'Evangile" en quête de réponse. "Ils nous aident nous à découvrir l'Evangile avec un regard neuf et à reconsidérer notre manière d'être chrétien", poursuit l'évêque de Coutances et d'Avranches. Des questions qui lui rappellent le Cameroun, pays où il a exercé pendant 25 ans.

Le profil de ces nouveaux convertis

Qu'est ce qui motive ces personnes à se tourner vers la foi ? Le point de départ est souvent une épreuve de la vie : deuil, absence ou fragilité d'un proche, rupture, questionnement existentiel, quête de repère… Les personnes écrivent au diocèse après ces épreuves pour trouver des réponses, avant d'entamer le catéchuménat. Parfois, les futurs baptisés possèdent un souvenir religieux de leur enfance ou ont eu des grands-parents croyants. Le diocèse précise que des conversions liées à des convictions politiques sont marginales. L'un des appels au catéchuménat les plus importants aura lieu le dimanche 1er mars, au début du Carême. Environ 90 adolescents manchois seront invités à effectuer leur baptême.

