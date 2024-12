Manche. Le traditionnel message de Noël de l'évêque du diocèse de Coutances-Avranches

Cette période de Noël est un marqueur fort pour l'Eglise et les chrétiens. Monseigneur Grégoire Cador livre son message de Noël. L'évêque de Coutances-Avranches souhaite le retour d'un Noël vrai, profond et joyeux, et prône l'espérance, la tolérance et la fraternité.

Monseigneur Grégoire Cador Impossible de lire le son.

Monseigneur Grégoire Cador, l'évêque de Coutances-Avranches, célèbre la messe de Noël dans l'église des Pieux ce 24 décembre à partir de 17h avant de célébrer Noël en sa cathédrale de Coutances ce 25 décembre à 10h30.

Retrouvez ci-dessous le message de Noël de l'évêque !

"Frères et Sœurs de la Manche,

Nous voici à quelques jours de Noël ! En cette fin d'année, source de joie ou d'inquiétude, sommes-nous vraiment prêts à fêter Noël ?

Les chrétiens ne fêtent Noël que depuis le IVe siècle. Depuis l'origine, le sommet de notre liturgie est la fête de Pâques. C'est le cœur de notre foi et le centre de notre Credo qui fêtera son 1 700e anniversaire cette année. Ce Messie crucifié, 'scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes', (1 Co 1,23) n'est-il pas déjà scandale et folie dès sa Nativité ?

Souvenons-nous ! Marie a reçu la visite de l'ange et en elle, grandit le Fils de Dieu. Joseph et Marie quittent Nazareth pour se faire recenser à Bethléem. Le voyage est, à l'évidence, une épreuve pour une mère sur le point d'accoucher. Loin de chez eux, 'aux périphéries' dirait notre bien-aimé pape François, dans l'inconfort d'une maison commune, dans l'appréhension qui peut saisir les parents lors de la naissance de leur premier enfant, Joseph et Marie accueillent et servent l'avènement de l'impensable, de l'inimaginable de Dieu avec confiance, humilité et douceur.

2 000 ans plus tard, n'avons-nous pas transformé cette révolution copernicienne du Dieu fait homme en une banale et dispendieuse fête de la consommation et du clinquant en tout genre ? Il ne faut pas s'étonner que certains nous demandent de ne plus appeler cela fête de Noël, mais fête de fin d'année !

Pour célébrer Noël à sa vraie dimension de profond et joyeux recommencement propice à bousculer nos habitudes et à renouveler notre vie tout entière, écoutons Angelus Silesius, mystique franciscain du XVIIe siècle. Il nous remet sur la bonne voie, celle des bergers et des mages : 'Le Christ serait-il né mille fois à Bethléem, s'il ne naît pas en toi, c'est en vain qu'il est né. Il faut qu'en toi Dieu naisse.' Dans nos vies d'aujourd'hui, faisons de la place à cette naissance, ouvrons nos maisons et nos cœurs à nos proches, mais aussi à nos lointains !

Vous le savez, l'année qui s'annonce est une année jubilaire pour les chrétiens. Pour y entrer ensemble, je vous invite à tous nous retrouver dimanche 29 décembre à 15h à la cathédrale de Coutances. Venez avec vos familles, vos amis, vos voisins, ceux à qui vous aurez su ouvrir vos cœurs. Ensemble, devenons 'pèlerins d'espérance' pour notre monde !