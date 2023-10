Manche. Monseigneur Cador, nouvel évêque de Coutances-Avranches, a passé 25 ans en Afrique

Monseigneur Grégoire Cador sera ordonné évêque du diocèse de Coutances-Avranches, dimanche 15 octobre. Le prêtre de 62 ans arrive du Mans. Il a passé 25 ans au Cameroun (1992 à 2016), dans le diocèse de Maroua-Mokolo, au nord du pays. "Vingt-cinq ans de vie sacerdotale en Afrique, ça marque forcément un individu, sur 35 ans de sacerdoce. Cela m'a donné l'occasion de rencontrer des gens extrêmement différents et de travailler avec eux, ensemble", explique-t-il.

Il est rentré en 2016, quand la menace de Boko Haram était trop importante pour les Occidentaux présents au Cameroun. A son arrivée, il constate un décalage entre les deux sociétés. "J'ai redécouvert un pays avec le décalage d'une génération. En l'espace d'une génération, la notion de Dieu a complètement changé. Autant, en Afrique, j'avais affaire à des gens pour qui Dieu était une évidence, quelles que soient leurs convictions religieuses. Ici, ça n'est plus une évidence, c'est même parfois un inconnu", concède-t-il.

Nommé officiellement évêque de la Manche en août, Mgr Cador était déjà informé depuis plusieurs mois. Il est venu incognito une journée à Coutances pour découvrir la ville, quand sa nomination n'était pas officielle. Lui qui pensait ne rencontrer aucune tête connue est tombé, au restaurant, sur un confrère prêtre de la Sarthe.

Un signe avant-coureur ?

Monseigneur Cador était l'administrateur du diocèse du Mans entre août 2022 et mai 2023. Il gérait les affaires courantes le temps que le Pape nomme un évêque. Le Mans a accueilli son nouveau prélat le dimanche 21 mai dernier. Monseigneur Cador se retrouve alors à côté de Monseigneur Celestino Migliore, l'ambassadeur du Pape en France. "Mon père, regardez bien, ça peut servir", avertit le nonce apostolique. "Vous rigolez ?", questionne alors le Sarthois. "Non, allons prier", répond l'Italien. Quelques mois plus tard, le père Cador va effectivement devenir évêque !