Religion. "J'ai été extrêmement bien accueilli" : l'évêque Mgr Cador revient sur ses premiers mois dans la Manche

Un peu plus de trois mois après son ordination, nous retrouvons un évêque serein et calme. A l'occasion de la fête de saint François de Sales, saint patron des journalistes, Mgr Cador a accueilli ces derniers à l'évêché, à Coutances, mardi 30 janvier. L'occasion pour lui de dresser un premier bilan de ces premières semaines passées dans la Manche.

L'accueil des Manchois

L'évêque du diocèse de Coutances-Avranches a consacré ces premiers mois à la découverte du territoire et à la prise de contact. "On m'avait dit, à mon arrivée, que j'allais faire beaucoup de kilomètres. Et c'est vrai", sourit Mgr Cador, qui multiplie les allers-retours aux deux extrémités du département.

Si le nouvel évêque avait déjà été confronté, dans sa première vie - il a travaillé dans le secteur de l'alimentation animale - au monde des exploitations agricoles, il découvre le monde maritime : "C'est tout à fait nouveau pour moi. Etant Sarthois et ayant passé des années au nord-Cameroun, je ne suis pas très habitué à la mer", s'amuse celui qui a déjà fait un tour en mer avec les sauveteurs.

Mgr Cador assure avoir été "extrêmement bien accueilli" dans le département. "On m'avait dit 'tu verras, avec les Normands, il faut parfois casser la glace'. Je n'ai pas senti de glace à casser", se réjouit-il.

Les visites pastorales

Mgr Cador va entamer à partir de mars une série de visites pastorales, d'une semaine chacune, dans 15 paroisses du diocèse, en commençant par Beaumont-Hague. Viendront ensuite Carentan et Sainte-Mère-Eglise. Cette série de visites s'étendra sur deux ans, avec un programme conçu par la base, en concertation avec l'évêché. "Je vais trimballer mes guêtres, mes oreilles, mon cœur et sentir l'odeur des vaches", promet l'évêque.

Les prochains temps forts

• Mgr Cador va découvrir le carnaval de Granville, le mardi 13 février, jour de clôture de l'événement. "Je vais monter sur le char des pauvres. Je serai déguisé, mais je ne sais pas encore en quoi !" Il célébrera également une messe avec les forains, sur un manège.

• L'évêque sera à Paris, le lundi 26 février, pour l'inauguration du pavillon normand au Salon international de l'agriculture. S'il a déjà pris contact avec le monde agricole, cette visite lui permettra de rencontrer de nombreux producteurs manchois.

• Si le programme du diocèse relatif au 80e D-Day n'est pas encore connu, Mgr Cador indique qu'il a déjà été contacté "pour participer à certaines célébrations" et assure qu'il "participera du mieux possible" à ce 80e anniversaire du Débarquement. Par ailleurs, l'enseignement catholique va organiser, en avril, une sortie pastorale avec des élèves de 3e, autour de cet événement.

La baisse du nombre de fidèles

L'évêque, évoquant le recul du nombre de fidèles, veut "établir des lieux de dialogue. Notre monde crève de ne plus savoir s'asseoir ensemble". Il dessine une piste pour expliquer ce phénomène : "Aujourd'hui, on a le cœur tout encombré de tout un tas de chose. On passe d'une chose à l'autre à toute vitesse. Il faut que l'on apprenne à se désencombrer le cœur et que l'on réfléchisse à comment ne pas encombrer le cœur de nos enfants", assurant que ces derniers "étouffent" sous la pression. Et de conclure, espiègle : "Si la Sainte Vierge avait été sur les réseaux sociaux, pas sûr qu'elle aurait repéré le passage de l'Ange."