Diocèse de Coutances et Avranches. L'abbé Michel Le Blond, ex-vicaire général et aumônier national des Scouts de France, est décédé

L'abbé Michel Le Blond est décédé lundi 1er avril, a annoncé le lendemain le diocèse de Coutances et Avranches. Cet homme de Dieu, né à Airel près de Saint-Lô, allait avoir 81 ans et résidait à la maison de retraite Mgr Jacques Fihey de Coutances depuis 2021.

Au service de l'éducation

L'abbé Le Blond a été ordonné prêtre le 17 décembre 1967 et a d'abord été nommé à Avranches, comme professeur temporaire, puis à Valognes où il a été aumônier du lycée catholique. En 1974, il est devenu aumônier des Scouts et Guides de France dans la Manche, et au niveau de la Normandie à partir de 1976. Il l'est resté jusqu'en 1999. L'abbé Michel Le Blond a aussi été aumônier national du mouvement. "En 1991, il est en charge de la direction diocésaine de l'Enseignement Religieux", explique le diocèse.

Des fonctions importantes dans l'Eglise

L'abbé Michel Le Blond avait été nommé vicaire général du diocèse de Coutances et Avranches, bras droit de l'évêque, en 2004. Il est resté en poste jusqu'en 2014. En 2006, lors du départ en retraite de Mgr Jacques Fihey, et en 2013, lors du départ de Mgr Lalanne, il a été élu administrateur diocésain, le temps de la vacance du siège épiscopal. Il a pris sa retraite en 2018.

L'enterrement est prévu jeudi 4 avril à 14h30 en la cathédrale de Coutances, l'inhumation suivra au cimetière d'Airel.