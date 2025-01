Manche. "Un petit côté révolutionnaire" : Mgr Cador appelle les catholiques à plus s'impliquer dans l'Eglise

Du changement est en marche dans l'Eglise catholique de la Manche. Depuis le 1er janvier, une nouvelle paroisse a été créée à Granville, pour fusionner les cinq qui étaient présentes auparavant : Sainte-Marie-de-la-Baie. De 60 paroisses dans le département, il n'en restera plus que 15 au 1er janvier 2027, notamment face au manque de prêtres.

"Un petit côté révolutionnaire"

Mgr Cador, évêque de Coutances et Avranches, espère que ces fusions de paroisse s'accompagneront d'un changement de fonctionnement. Son but est de ne pas faire la même chose sur des territoires plus grands, ou alors tout centraliser dans les bourgs. Pour cela, il veut que les catholiques prennent leurs responsabilités, et s'impliquent dans la vie de l'Eglise et l'annonce de la Foi. "Il y a un petit côté révolutionnaire par rapport aux habitudes qu'on a pris avec le temps, de penser que le bon chrétien, c'est celui qui se mettait au service du prêtre pour annoncer l'Evangile. Alors que le Christ a inventé les diacres, les prêtres, les évêques, pour être au service de tous les chrétiens pour annoncer l'Evangile. On est en train de le redécouvrir à l'occasion de la pauvreté en ministres ordonnés qu'on connaît actuellement. C'est peut-être une chance, un défi, une vraie conversion d'approche. Ce que je demande, c'est que nous, tous les baptisés, ayons le courage de prendre aux sérieux notre engagement de baptême."

Cela peut passer par s'impliquer dans la vie de la paroisse, en faisant partie des différents conseils par exemple, mais aussi faire vivre un groupe de chrétiens autour de soi. Il y a 49 prêtres en activités dans la Manche.