Manche. Pâques, "un hymne à la vie" pour l'évêque de Coutances et Avranches Mgr Grégoire Cador

Samedi 30 mars, les catholiques vont célébrer les fêtes de Pâques. A cette occasion, l'évêque de Coutances et Avranches, le diocèse qui couvre la Manche, a publié un message. Monseigneur Grégoire Cador assure que Pâques est un "hymne à la vie", dans toute sa complexité. "Dans l'offrande qu'il fait de sa vie sur la croix, Jésus nous propose une autre manière de 'regarder la mort en face' : 'Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne !'", écrit-il aussi.

L'aide à mourir contre la fraternité

Cette manière de comprendre la vie est d'autant plus importante, selon Mgr Cador, dans un contexte d'une "société vieillissante et de plus en plus désabusée malgré - ou peut-être à cause - du très haut niveau technologique et scientifique", avec des personnes qui "proposent, face au désespoir de la douleur insoutenable, d'ériger l'aide à mourir en loi de fraternité". "Moi, ça me révulse. La fraternité, c'est d'accompagner les gens dans la vie", appuie-t-il.

Pour l'évêque, ce "droit à mourir dans la dignité évolue vers un véritable 'devoir de partir'. Le plus faible doit laisser la place". Il s'érige contre cette idée : "Cette loi de la jungle ne l'est pas dans la famille humaine. Tout homme est une histoire sacrée." Il souhaite que "le message de la mort vaincue par l'amour" aide tous ceux qui accompagnent la vie, du début à la fin, et que cela guide les élus à aider plus les soins palliatifs et le respect de la vie humaine.