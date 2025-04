Manche. 55 baptêmes d'adultes et d'adolescents pour ce week-end de Pâques

Pâques est l'une des fêtes les plus importantes pour les catholiques avec Noël. C'est aussi le temps des baptêmes. Des adultes, mais aussi des adolescents seront ainsi baptisés au cours de ce week-end pascal.

Plus de 17 000 baptisés sur toute la France

Ils sont 55 dans la Manche, 35 adultes et 20 adolescents. Sur la France entière, plus de 10 000 adultes et plus de 7 000 adolescents seront baptisés cette année, c'est 33% de plus que l'année passée, ce qui vient confirmer une tendance à la hausse déjà observée l'année précédente.