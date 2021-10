Hors Normandie. Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 22 et dimanche 23 avril

MANCHE

Samedi, Olifan est en concert au Cinéma le Basselin de Vire dans le cadre du festival jeune public jour de fête. 10 ans de carrière pour Olifan, plus de 300 concerts, et surtout un 4e album! la Bande originale du nouveau spectacle: "Myster D@rius?" sortie fin 2016. Un bon moment en perspective en famille avec les enfants. Pour plus d'infos rendez-vous sur la page Facebook Cinéma Vire.

Sensations, vibrations, loopings, sont au rendez-vous chaque année pendant trois semaines à la période de pâques, sur le parking de la plage verte de Cherbourg Octeville. Retrouvez vos attractions préférées comme le Booster, Super Polyp, Mega Extrem ou encore Miami Surf et le Palais du Rire.

Célébrez le Printemps au tambour avec la Revue " Butterfly " au Tambour à Saint Vaast la Hougue ce samedi 22 avril 2017. Découvrez les nouveaux talents artistiques de Fanchon, une exploratrice au long court, pour ce 2ème épisode de ses incroyables aventures… Autour d'un délicieux repas aux saveurs printanières, laissez-vous séduire par ce show inédit dans une palette de costumes colorée de paillettes, de plumes et de fleurs…

Ce samedi 22 avril 2017 emmenez vos enfants au ciné filou goûter à Coutances. Séance de cinéma avec le film La fontaine fait son cinéma. Goûter offert après la séance. À partir de 4 ans. Tarif: 4€.

Ce samedi 22 avril 2017 c'est Le printemps du Planétarium de Ludiver de 14 h à 18 h. Vous pourrez approfondir en famille les sujets liés au printemps au travers d'animations proposées par l'équipe d'animation du Planétarium Ludiver et de nombreux partenaires: ateliers enfants: bougie cire d'abeille, plantes en pot, bourses d'échange de plantes pour particuliers tout l'après-midi.

Dimanche 23 avril 2017 participez à une session de longe côte avec le Pôle Nautique Hague à partir de 10h. Accueil café ou thé à la salle panoramique de la base nautique puis distribution de combinaisons puis marche dans l'eau d'environ 1 heure. Douche chaude en fin de séance puis collation jus de fruits frais. Plus d'infos sur polenautiquehague.com.

Pendant les vacances de Pâques et jusqu'au 1er mai, vos enfants peuvent visiter la Cité de la Mer de Cherbourg tout en s'amusant! Un livret de jeux spécial vacances est remis aux jeunes visiteurs ponctués de questions et activités à faire en famille. Il permet d'obtenir le diplôme du petit aventurier à la fin de la visite Remis gratuitement en billetterie - 1 livret par enfant. Stylos non fournis. Des crayons sont disponibles à partir de 1€ à la boutique dès 11h.

CALVADOS

La première édition du CSO pro et amateurs est organisée à Ouistreham Riva Bella continue ces samedi 22 et dimanche 23 avril 2017 sur la plage de Ouistreham. Ce lieu insolite accueillera jusqu'à 200 cavaliers. JUMP'EM s'engage à être aux petits soins avec vous! Cavaliers comme visiteurs auront la possibilité de visiter leur village de partenaires. Ils vous présenteront leurs différents produits et vous séduiront avec des tarifs préférentiels dans un cadre idyllique.

Ce samedi 22 avril 2017 rendez-vous de 16h à 17h à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen pour le concert Medea Electronica par Pecho Mama. Un spectacle concert qui revisite la tragédie grecque antique dans l'Angleterre des années 80. Plus d'infos sur bibliotheques.caenlamer.fr

Ce samedi 22 avril 2017, le stade Malherbe de Caen reçoit Nantes pour le compte de la 34e journée du championnat de ligue 1. Billetterie et renseignements sur: smcaen.fr. Caen est actuellement 16e au classement, Nantes 8e. Une rencontre à suivre également en direct et en intégralité sur Tendance Ouest dès 19h45.

L'UCIA de Villers-Bocage vous propose de découvrir la nouvelle édition de son salon Mode Events ce samedi 22 avril 2017. Vous trouverez tout pour l'organisation de vos événements! Défilés de mode à 17h et 20h30. Places limitées pour le défilé, tickets en vente chez vos commerçants participants. Des bons d'achat à gagner sur le salon. Rendez-vous au centre Richard Lenoir, plus d'infos au 06 82 38 65 05.

L'association st Cyr Cyclo organise une randonnée ouverte à tous au départ de st Cyr du Ronseray ce dimanche 23 avril 2017. Accessible aux amateurs de vélo route, de VTT mais également de marche, vous aurez le choix entre 35/65km (route), 12,25,32km (VTT) ou 10km (pédestre). Casque obligatoire. Rendez-vous à Valorbiquet.

Samedi 22 et dimanche 23 avril 2017, Vire Avenir vous donne rendez-vous pour un nouveau salon du véhicule neuf et occasion Place du champ de foire. C'est une exposition de véhicules neufs et occasions, auto, camping-car, quad, vélo, voitures électriques, utilitaires, voitures d'exceptions, voitures sans permis… démonstrations et baptêmes d'hoverboard (un hoverboard à gagner) animations et jeux gonflables, restauration sur place, entrée et parking gratuit. Renseignements sur la page Facebook vire avenir ou au 02.31.68.85.00

ORNE

Samedi 22 avril 2017, dans le cadre d'Eagle Urban Week #2 assistez au spectacle de la compagnie Daruma. Trio féminin entre hip-hop et contemporain elles font appel aux émotions refoulées, celles qui sont enfouies en chacun de nous, qui n'ont pas lieu d'être, que l'on empêche d'exister… Trois corps aux mille facettes se transforment devant vous, dessinent, explorent, explosent l'espace, se heurtent, fusionnent comme nos émotions. Rendez-vous dès 16h à la Madeleine à l'Aigle.

Samedi 22 avril 2017, le Rotary Club de Camembert organise une randonnée au profit de la recherche Alzheimer. Départ de la mairie de Camembert à 9h30 pour un parcours de 11km. Inscription sur place dès 9h. Participation: 5€/personne. Chacun doit apporter son pique-nique. Plusieurs clubs de marche sont annoncés pour cette oeuvre, corps médical en tête.

Les Ateliers ChaPo ouvrent leur porte à La Lande-de-Goult ce dimanche 23 avril 2017. Rendez-vous à la Maison du Parc pour des démonstrations de tous travaux d'aiguille: broderie, dentelle, tricot… Participez également avec l'aide de Charlène à leur grand ouvrage collectif de Tricot Graffiti. La fanfare "les Démineurs" fera voler bobines et fuseaux! Réservation conseillée au 02 33 81 13 33.

Avec le livret rando jeu pour une balade autoguidée, parcourez les rues de Bellême et de La Perrière, Petites Cités de Caractère, et répondez aux énigmes et questions. À la fin du jeu, rendez-vous dans les locaux de la Maison du Tourisme, car une petite gourmandise vous attend. Le jeu est vendu à la Maison du Tourisme de Bellême et de La Perrière ou à télécharger gratuitement sur le site Internet. Où trouver les réponses? Elles sont dans les locaux de la Maison du Tourisme ou sur borne interactive, consultable depuis l'extérieur 24h/24h et 7j/7j.