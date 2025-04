Le Havre. Pâques : les baptêmes en forte augmentation sur le diocèse

Pâques est la célébration la plus importante pour les catholiques. La résurrection du Christ est au cœur de la foi chrétienne. En cette année 2025, Monseigneur Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, tient à passer un message d'espérance.

"Croyants en la Résurrection du Christ, nous affirmons qu'il est légitime et possible pour tous les hommes d'espérer en un avenir autre et un monde pacifié et fraternel. En cette année jubilaire, nous sommes requis à devenir des pèlerins de l'espérance fondée sur Jésus mort et ressuscité. Cela passe par des gestes concrets de solidarité, de partage, d'attention bienveillante à tous, en priorité vers les plus vulnérables et les personnes dans l'épreuve et le désespoir."

Monseigneur Jean-Luc Brunin - Evêque du Havre Impossible de lire le son.

"La célébration des fêtes de Pâques est l'occasion d'en appeler à la résistance déterminée face à toutes les forces malveillantes et malfaisantes qui défigurent notre humanité, portent atteinte à notre vie sociale et la plongent dans l'inquiétude et le désespoir. Le Ressuscité est venu pour désarmer toute violence et tout rejet des autres afin de nous rendre libres pour aimer."

Les baptêmes en hausse

Samedi 19 avril, pendant la veillée de Pâques, 115 personnes recevront le baptême dans le diocèse du Havre (62 adultes de 18 à 65 ans et 53 jeunes de 11 à 17 ans). Il y a une augmentation des baptêmes, spécialement chez les jeunes, avec 44% d'augmentation en deux ans. Près des deux tiers des futurs baptisés ont moins de 25 ans.