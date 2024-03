Pâques. L'évêque du Havre Monseigneur Jean-Luc Brunin appelle à la fraternité et la paix

En ce week-end de Pâques, les catholiques fêtent la résurrection de Jésus-Christ. C'est le fondement de la religion chrétienne. L'occasion pour Monseigneur Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, de faire passer un message de paix en cette période de fortes tensions sociales, de conflits et de guerre. Voici son message :

Pâques : la fraternité et la paix ressuscitées !

"Dans un monde secoué par de fortes tensions sociales, des conflits sporadiques et des guerres meurtrières, les chrétiens célèbrent la fête de Pâques et la victoire du Ressuscité sur les forces du mal et de la mort. Est-ce bien raisonnable ? Ne sommes-nous pas décalés ?

Le message de Pâques nous introduit à une fraternité et une paix ressuscitées avec le Crucifié. Il est venu nous apporter la paix, mais il ne l'a pas fait à la manière du monde. Elle ne résulte pas d'un rapport de force où il y aurait des vainqueurs et des ennemis défaits ou écrasés. La paix qu'apporte Jésus ne s'obtient pas contre les autres. C'est une paix désarmée qu'il apporte par sa croix, comme saint Paul le rappelle : "C'est lui, le Christ, qui est notre paix : par sa croix, il a détruit le mur de la haine… Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers,… vous êtes concitoyens, vous êtes membres de la famille de Dieu." Jésus nous révèle ainsi que, seul, l'amour est capable de garantir un chemin d'avenir pour chacun et pour notre monde. Mais il ne fut pas compris lorsqu'il dénonçait la logique d'une société clivée, divisée et implacable avec les faibles. Aussi les puissants ont-ils décidé de l'éliminer.

Se refusant de répondre à la violence par la violence, il s'est laissé arrêter, condamner et mettre à mort pour manifester la puissance de l'amour humble et désarmé. Il nous a aimés jusque-là ! En le ressuscitant, Dieu accrédite son message et ses choix de vie. Il n'est d'autres façons de vivre qui puissent nous sauver et garantir l'avenir de notre humanité. Ceux qui prônent la haine, sèment la violence, distillent le mépris des autres, fomentent des guerres et rejettent leurs frères et sœurs en humanité, tournent résolument le dos à l'avenir et plongent l'humanité dans les affres du désespoir et de la mort.

Pâques, c'est la fraternité ressuscitée qui nous fait passer de l'avidité du pouvoir à la volonté de fraterniser, de la soif de posséder avidement et égoïstement à l'exercice du partage équitable des ressources de la création, dans un souci du bien commun. Toutes celles et ceux qui vivent ainsi, font sourdre la Vie que Dieu nous propose.

La force de la Résurrection a fait surgir du tombeau, le Crucifié rendu à la Vie. Elle continue aujourd'hui encore à nous toucher pour nous faire sortir des tombeaux de l'égoïsme, de l'indifférence, du racisme et de la violence. Que cette fête de Pâques nous donne de redécouvrir la beauté de l'harmonie sociale et de la Paix entre tous. Qu'elle réveille en chacun le goût de la Fraternité ressuscitée avec le Christ."