Diocèse du Havre. Un nouveau diacre ordonné ce week-end

Dimanche 2 mars, Arnaud Soury sera ordonné diacre permanent par Monseigneur Jean-Luc Brunin, évêque du Havre. Le diocèse du Havre compte aujourd'hui 21 diacres permanents. Une ordination est un événement très important pour toute la communauté catholique. Ce sera la seconde ordination d'un diacre en moins d'un an, et la première depuis la grande fête des 50 ans du diocèse du Havre. Avec l'ordination d'Arnaud Soury, c'est aussi la paroisse Saint-François en Terre de Caux (Bolbec et communes avoisinantes) qui témoigne de sa vitalité.

Le diacre a un rôle essentiel dans les paroisses. Il assiste les prêtres. Il peut être marié ou célibataire, en activité professionnelle ou à la retraite.

Arnaud Soury, entre vie professionnelle et foi

Arnaud Soury est né le 10 avril 1973, à Rouen. Il a passé sa jeunesse principalement sur le canton de Forges-les-Eaux où il s'est formé dans le domaine de la maintenance, pour travailler en raffinerie comme sous-traitant, puis en déplacement en centrale nucléaire. Depuis quelques années, toujours en raffinerie, il est correspondant dans le processus de la sécurité des travaux pour les entreprises. Marié en septembre 2002, il a eu cinq enfants avec sa femme Stéphanie. Ils résident depuis quelques années à Bolbec.

Arnaud Soury a mené une longue quête spirituelle avant d'en arriver à l'engagement au diaconat. A 25 ans, sac au dos, au gré des rencontres, il arpentait les routes du sud-est de l'Asie. Bien des années plus tard, marié et déjà père de famille, dans le bus qui le mène au travail ou même le soir avant de s'endormir, il se met littéralement "à l'écoute de la Bible", casque audio sur les oreilles. Il rejoindra différents mouvements de la paroisse : groupes de prière, Secours catholique, conseil pastoral paroissial, comité de solidarité paroissial.

Dimanche 2 mars, avec l'assentiment de son épouse, Arnaud Soury sera ordonné diacre permanent par Monseigneur Brunin en la cathédrale Notre-Dame du Havre à 15h. L'évêque l'enverra alors en mission, en lien avec le curé et les acteurs de la paroisse, d'une part au service de l'accompagnement des catéchumènes, et d'autre part pour faire vivre un groupe fraternel de personnes en situation de précarité se réunissant à la Maison d'Eglise Sainte-Anne.