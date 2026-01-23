Société. 67 heures perdues dans les bouchons : pourquoi la Normandie s'invite encore au classement trafic 2025 

Sans surprise pour ses habitants, Rouen se classe 7e ville la plus congestionnée de France en 2025, selon les données TomTom. La capitale normande conserve exactement la même position que l'an dernier, coincée entre Clermont-Ferrand et Nancy.

Le chiffre marquant : un niveau de congestion moyen de 37%, ce qui représente 67 heures perdues par automobiliste sur l'année, principalement aux heures de pointe. Pour parcourir 10 kilomètres en centre-ville, il faut désormais un peu plus de 22 minutes en moyenne, un temps encore en légère hausse par rapport à 2024.

Heures de pointe à Rouen : des vitesses toujours sous tension

Le trafic rouennais reste particulièrement dense aux moments clés de la journée. Le matin, un trajet de 10 kilomètres prend près de 26 minutes, tandis qu'en soirée, il dépasse les 28 minutes, avec une vitesse moyenne qui chute autour de 21km/h.

La journée la plus compliquée de l'année 2025 ? Jeudi 6 novembre, avec un pic de congestion atteignant 63%. A 18 heures, certains automobilistes ne parcouraient que 3,7 kilomètres en 15 minutes, illustrant la pression constante sur le réseau routier.

Le Havre confirme sa place parmi les villes les plus congestionnées

Autre ville normande concernée : Le Havre, classée 21e au niveau national, là encore à la même position qu'en 2024. Avec un taux de congestion de 33%, les automobilistes havrais ont perdu environ 51 heures dans les bouchons sur l'année.

Même sans autoroute traversant directement la ville, la circulation reste tendue, notamment le matin. Aux heures de pointe, parcourir 10 kilomètres peut demander plus de 22 minutes, avec des vitesses moyennes en léger recul par rapport à l'année précédente.

Des bouchons bien installés malgré une situation stable

A Rouen comme au Havre, TomTom note une stabilité globale des indicateurs : pas de flambée soudaine, mais pas d'amélioration notable non plus. Les distances parcourues en 15 minutes diminuent légèrement, signe d'un trafic qui reste durablement saturé.

A l'échelle nationale, Lyon conserve la première place du classement des villes les plus embouteillées de France, loin devant les villes normandes mais la présence répétée de Rouen et du Havre interroge sur l'évolution des mobilités urbaines dans la région.

Trafic routier en Normandie : un enjeu toujours d'actualité

Ce classement 2025 confirme une tendance lourde : la congestion routière fait désormais partie du quotidien normand, avec des conséquences directes sur le temps de trajet, la qualité de vie et l'organisation des déplacements.

Alors que les chiffres restent élevés d'une année sur l'autre, la question des alternatives à la voiture individuelle et de l'aménagement urbain continue de se poser avec acuité.