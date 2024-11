Société. La Normandie lance une grande opération "séduction" du Parisien : et s'ils prenaient racine chez nous ?

Le salon Nouvelle Vie Pro, qui se tiendra à l'espace Champerret à Paris, sera une véritable vitrine des atouts normands. Pour l'occasion, les cinq départements de la région, accompagnés de l'Agence régionale de l'Orientation et des Métiers, mettent en avant les opportunités professionnelles et la diversité de leurs secteurs économiques : aéronautique, énergie, agroalimentaire, et même industrie équine. L'objectif ? Convaincre les Parisiens de rejoindre cette région où le grand air, l'accessibilité et un équilibre entre vie professionnelle et personnelle deviennent réalité.

Les curieux trouveront l'équipe normande au stand E19, baptisé "Ensemble en Normandie", un espace dédié à la rencontre et aux échanges pour répondre aux aspirations de ceux qui souhaitent un nouveau cadre de vie.

La Normandie, terre d'innovation et de développement durable

Au cœur des ambitions de la Normandie se trouvent des projets innovants et écoresponsables. A Fécamp, par exemple, la transition énergétique se déploie avec l'installation du premier parc éolien en mer normand. Ce projet a déjà généré une centaine d'emplois et d'autres projets sont à venir, renforçant l'attractivité de la région pour les professionnels de l'énergie verte.

Témoignages de néo-Normands : un choix de vie

Parmi les nouveaux visages de la région, Amandine Gosset et Marc Dib témoignent des bénéfices d'un départ de Paris pour s'installer en Normandie. Amandine, ex-cadre bancaire, a troqué le tumulte parisien pour les vignes normandes près d'Etretat, où elle savoure aujourd'hui une qualité de vie apaisante pour elle et sa famille.

Amandine Gosset : ce changement de vie lui offre “une sécurité appréciable, un logement abordable, et un cadre de vie idéal pour les enfants, avec la mer à proximité et de nombreuses activités adaptées à toute la famille”. - Normandie attractivité

Quant à Marc Dib, entrepreneur dans le domaine de la construction durable, il a trouvé en Normandie un environnement propice à son entreprise, NEOLITIK. "Quant au cadre de vie, il correspond exactement à ce que je cherchais : une qualité de vie incroyable, des villes à taille humaine, l'air pur de la mer, pas trop de monde, pas d'incivilités…", confie-t-il, ravi de s'être éloigné de l'agitation urbaine.

"Demandez à un Normand" : une initiative pour franchir le pas

Pour les hésitants, le programme "Demandez à un Normand" propose une aide sur-mesure. Ce service met en relation les futurs résidents avec des ambassadeurs locaux, prêts à partager leur vécu et leurs conseils pratiques. Vie quotidienne, choix des quartiers, loisirs, tout est abordé pour garantir une intégration réussie aux nouveaux arrivants.