Fécamp. Fécamp : les artisans accompagnent les jeunes vers l'apprentissage

La Chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime lance une action pour l'emploi des jeunes sur le territoire de Fécamp : une Master Class. Des jeunes, sans emploi et sans solution de formation, vont passer six semaines entre stage de coaching et stage chez un artisan. Le tout doit déboucher sur un contrat d'apprentissage.