Caen. La Normandie, deuxième région qui prévoit d'embaucher le plus en 2019

Pour la troisième année consécutive, l'étude "Besoins en main d'œuvre" a été réalisé en fin d'année dernière. Selon Pôle Emploi, la région Normandie fait partie du top 3 des régions qui prévoient d'embaucher le plus pendant l'année 2019, devancée par le Pays-de-la-Loire et suivie des Hauts-de-France. 25,7 % des établissements envisagent d'embaucher, ce qui fait de la Normandie la deuxième région sur la plan national. Ce sont les grands établissements (50 salariés ou plus) qui prévoient une plus grande augmentation, de 28 %.

Près de 112 000 prévisions d'embauche

Au total, ce sont 111 650 intentions d'embauche pour 2019, soit une augmentation de 21% par rapport à 2018 dans la région. A titre de comparaison, les départements de Seine-Maritime et du Calvados sont les plus ouverts avec respectivement 41 140 et 27 580 projets de recrutement. La Seine-Maritime est d'ailleurs celui qui prévoit la plus grosse augmentation avec 37% d'intentions en plus par rapport à l'année précédente.

La Seine-Maritime est le département qui prévoit le plus d'embauches pour l'année 2019. - Capture google maps

Un dynamisme économique expliqué par Frédérique Pellier, responsable statistiques, études et évaluation de Normandie :"On recrute notamment dans les grandes villes comme Caen et Rouen. C'est lié au tissu économique de la région".

Le secteur des services en tête

"Il y a une forte augmentation des emplois dans les services aux particuliers et la santé humaine et l'action sociale qui devient le premier pôle de recrutement". Les chiffres parlent d'eux-mêmes puisque le secteur des services pourraient représenter 70 530 recrutements.

Pour quel type de métiers ? "des infirmières, des agents hospitaliers, des aides à domicile, des aide-soignants, des agents d'entretien de locaux...", conclut-elle. Suivent ensuite les secteurs du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de la construction.