Rouen. Pollution : trois départements normands en alerte

C'est souvent le revers de la médaille lorsqu'il fait beau avec peu de vent.

Les indices de qualité de l'air se sont considérablement dégradés en Normandie avec pour aujourd'hui une note de 6 sur 10 à Caen et 7 sur 10 à Cherbourg et au Havre. Les prévisions d'Atmo Normandie sont pires pour demain avec un indice de 8 sur 10 à Caen, Cherbourg et au Havre.

[Météo de l'air] 🌬️



➡️ Les indices de #QualitéDeLAir restent moyens à médiocres aujourd'hui dans les agglos de #Normandie.



➡️ Demain, #IndiceAtmo bon estimé à #Alençon et moyen à médiocre dans les autres agglos.



Plus d'infos : https://t.co/Ec2bKHXXFe pic.twitter.com/rwwxkw4wQ9 — Atmo Normandie (@AtmoNormandie) 29 mars 2019

Les préfectures ont pris les mesures en conséquence et ont déclenché en Seine-Maritime, dans le Calvados et dans la Manche les procédures d'informations et de recommandations aux personnes sensibles pour la journée de dimanche 31 mars.

Éviter l'activité physique intense

Il est conseillé aux personnes vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, asthmatiques ou souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires) et sensibles (dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics à l'exemple des personnes diabétiques, immunodéprimées ou souffrant d'affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux) de limiter les activités physiques intenses et de bien respecter leur traitement.

Les usagers de la route sont invités à réduire leur vitesse de 20 km/h. Il est également conseillé aux particuliers de limiter le recours aux feux de cheminée.