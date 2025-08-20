Météo. Vigilance jaune étendue à trois départements en Normandie : orages et risque d'inondations ce mercredi

Météo France a placé la Manche et le Calvados en vigilance jaune de 9h à 14h. L'Orne reste concernée plus longtemps, de 6h à 18h, avec un risque orageux plus marqué sur le sud du département.

Matinée : pluies, averses orageuses et vent de nord-est

Sous l'influence d'une goutte froide, la pluie circule sur la région dès le matin. Les averses restent faibles dans l'ensemble, mais peuvent se montrer plus soutenues sur l'Orne, parfois accompagnées de coups de tonnerre. En Seine-Maritime, le ciel est resté couvert.

Le vent de nord-est est faible à modéré, avec des rafales comprises entre 10 et 55km/h. Les températures minimales se situent entre 15 et 18°C.

Après-midi : instabilité et températures en chute libre

Dans l'après-midi, le ciel demeure très couvert du Cotentin jusqu'à la Seine-Maritime en passant par le littoral du Calvados. Ailleurs, les pluies faibles persistent.

Le vent de nord à nord-est souffle entre 15 et 60km/h. Les températures maximales restent fraîches, oscillant entre 17 et 22°C selon les secteurs, avec une forte baisse par rapport aux jours précédents.

L'Orne, département le plus exposé

Si la Manche et le Calvados sont concernés ponctuellement par les orages, c'est surtout l'Orne qui reste sous surveillance renforcée. Une vigilance pluie-inondation est également active de 4h à 16h ce mercredi 20 août, avec des risques de débordements localisés. Les autorités appellent à la prudence : soyez vigilant lors de vos déplacements, surveillez l'évolution des cours d'eau et restez attentif aux prochaines mises à jour de Météo France, la vigilance pouvant être relevée au niveau orange selon l'intensité des orages.

Une journée polarisée entre pluie, vent et rares éclaircies

Malgré la grisaille, l'indice UV reste compris entre 6 et 7 sur 10, nécessitant de rester prudent lors d'activités extérieures. La Normandie vit ainsi un mercredi très perturbé, marqué par des averses parfois orageuses, un vent soutenu et une atmosphère bien plus fraîche que ces derniers jours.