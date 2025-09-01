En ce moment La (nouvelle) liste ROSE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Météo. Orages en Normandie : la vigilance est de mise à partir de cet après-midi, toute la région placée en surveillance jaune

Société. Lundi 1er septembre 2025, Météo France place l'ensemble de la Normandie en vigilance jaune pour orages. Des averses parfois soutenues, accompagnées de rafales de vent et de coups de tonnerre, sont attendues dans l'après-midi.

Publié le 01/09/2025 à 14h57 - Par Mathilde Rabaud
Météo. Orages en Normandie : la vigilance est de mise à partir de cet après-midi, toute la région placée en surveillance jaune
Vigilance jaune pour orages en Normandie : que prévoit Météo France ? - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Selon Météo France, tous les départements normands, Manche, Calvados, Orne, Eure et Seine-Maritime, sont concernés par une vigilance jaune pour orages, valable entre 14h et 20h.

Le temps se déstabilise progressivement après les belles éclaircies du matin. Le ciel de traîne se met en place, avec un cocktail de nuages, d'éclaircies et d'averses parfois orageuses.

Premiers orages repérés près du Mont-Saint-Michel

D'après les prévisions de Météo Basse-Normandie, les premiers foyers orageux se développent déjà dans la baie du Mont-Saint-Michel. Ils devraient remonter vers le département de la Manche puis concerner progressivement le Calvados et l'Orne au fil de l'après-midi.

Bonne nouvelle : ces phénomènes resteront localisés. Autrement dit, tout le monde ne sera pas touché.

Des rafales et de fortes pluies attendues en Seine-Maritime

La situation se précise également en Seine-Maritime. Comme le rapporte Météo Seine-Maritime, les premières averses se sont déclenchées dès 14h, avant une intensification prévue entre 16h et 19h.

Au programme : coups de tonnerre, rafales pouvant atteindre 60km/h localement et des pluies modérées à fortes.

Le risque d'averses devrait ensuite décroître après 21h, ne concernant plus que le littoral.

Faut-il s'inquiéter ?

Si les orages peuvent surprendre par leur intensité, ils resteront ponctuels. Certains secteurs passeront totalement à côté des averses. Toutefois, la prudence reste de mise, notamment pour les déplacements et les activités en extérieur.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Météo. Orages en Normandie : la vigilance est de mise à partir de cet après-midi, toute la région placée en surveillance jaune
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple