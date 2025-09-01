Météo. Orages en Normandie : la vigilance est de mise à partir de cet après-midi, toute la région placée en surveillance jaune

Selon Météo France, tous les départements normands, Manche, Calvados, Orne, Eure et Seine-Maritime, sont concernés par une vigilance jaune pour orages, valable entre 14h et 20h.

Le temps se déstabilise progressivement après les belles éclaircies du matin. Le ciel de traîne se met en place, avec un cocktail de nuages, d'éclaircies et d'averses parfois orageuses.

Premiers orages repérés près du Mont-Saint-Michel

D'après les prévisions de Météo Basse-Normandie, les premiers foyers orageux se développent déjà dans la baie du Mont-Saint-Michel. Ils devraient remonter vers le département de la Manche puis concerner progressivement le Calvados et l'Orne au fil de l'après-midi.

Bonne nouvelle : ces phénomènes resteront localisés. Autrement dit, tout le monde ne sera pas touché.

Des rafales et de fortes pluies attendues en Seine-Maritime

La situation se précise également en Seine-Maritime. Comme le rapporte Météo Seine-Maritime, les premières averses se sont déclenchées dès 14h, avant une intensification prévue entre 16h et 19h.

Au programme : coups de tonnerre, rafales pouvant atteindre 60km/h localement et des pluies modérées à fortes.

Le risque d'averses devrait ensuite décroître après 21h, ne concernant plus que le littoral.

Faut-il s'inquiéter ?

Si les orages peuvent surprendre par leur intensité, ils resteront ponctuels. Certains secteurs passeront totalement à côté des averses. Toutefois, la prudence reste de mise, notamment pour les déplacements et les activités en extérieur.