Alençon. "J'ai appris beaucoup de choses" : des ateliers numériques aident les seniors à gagner en autonomie

Société. Une dizaine de personnes ont participé à l'action Atout numérique, lancée par l'association La Boîte aux lettres et le Bureau information jeunesse de l'Orne au mois de septembre. Les ateliers, organisés une fois par semaine à Alençon, avaient pour objectif d'aider les participants à manipuler leur smartphone ainsi que leur ordinateur.

Publié le 03/12/2025 à 16h41 - Par Martin Patry
L'avant-dernier atelier du projet était organisé mardi 2 décembre, à Alençon. - Martin Patry

Celui qui continue d'apprendre reste jeune, disait Henry Ford. A Alençon, une dizaine de personnes ont participé aux ateliers sur le numérique organisés par l'association La Boîte aux lettres et le Bureau information jeunesse de l'Orne, depuis le mois de septembre. "J'ai appris beaucoup de choses puisque j'étais un peu en retrait par rapport à l'utilisation de la technologie, sourit Joëlle Holyszewski, retraitée. Désormais, je sais installer une application et réellement manipuler mon téléphone, qui me servait jusqu'ici uniquement à téléphoner", poursuit-elle.

"Il ne faut pas exclure ce public"

Au total, les participants ont assisté à 10 séances de trois heures depuis le 30 septembre. Le dernier atelier du projet Atout numérique aura lieu le 9 décembre. "On a commencé par leur apprendre les bases pour qu'ils se sentent en confiance, raconte Jean-Luc Repussard, formateur à La Boîte aux lettres. Lorsque vous vous apercevez que ce n'est pas si compliqué que ça, vous avancez beaucoup plus facilement", ajoute-t-il.

Plusieurs participants concèdent avoir déjà abandonné des démarches en ligne avant de participer aux ateliers. "Tout est de plus en plus dématérialisé et il ne faut pas exclure ce public-là, assure Jean-Luc Repussard. Il faut que ces personnes puissent déposer un document ou prendre un rendez-vous sur Doctolib de manière autonome", conclut le formateur, qui aimerait reconduire ce projet en 2026.

Notre reportage sur le sujet

