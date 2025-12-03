Alençon. "J'ai appris beaucoup de choses" : des ateliers numériques aident les seniors à gagner en autonomie

Celui qui continue d'apprendre reste jeune, disait Henry Ford. A Alençon, une dizaine de personnes ont participé aux ateliers sur le numérique organisés par l'association La Boîte aux lettres et le Bureau information jeunesse de l'Orne, depuis le mois de septembre. "J'ai appris beaucoup de choses puisque j'étais un peu en retrait par rapport à l'utilisation de la technologie, sourit Joëlle Holyszewski, retraitée. Désormais, je sais installer une application et réellement manipuler mon téléphone, qui me servait jusqu'ici uniquement à téléphoner", poursuit-elle.

"Il ne faut pas exclure ce public"

Au total, les participants ont assisté à 10 séances de trois heures depuis le 30 septembre. Le dernier atelier du projet Atout numérique aura lieu le 9 décembre. "On a commencé par leur apprendre les bases pour qu'ils se sentent en confiance, raconte Jean-Luc Repussard, formateur à La Boîte aux lettres. Lorsque vous vous apercevez que ce n'est pas si compliqué que ça, vous avancez beaucoup plus facilement", ajoute-t-il.

Plusieurs participants concèdent avoir déjà abandonné des démarches en ligne avant de participer aux ateliers. "Tout est de plus en plus dématérialisé et il ne faut pas exclure ce public-là, assure Jean-Luc Repussard. Il faut que ces personnes puissent déposer un document ou prendre un rendez-vous sur Doctolib de manière autonome", conclut le formateur, qui aimerait reconduire ce projet en 2026.