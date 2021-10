Alençon. Réseau Éducation Sans Frontière rencontre le maire d'Alençon

À Alençon (Orne), mercredi 19 juin 2019, les militants du Réseau Éducation Sans Frontière vont déposer un dossier sur la situation des jeunes migrants mineurs isolé, livrés à eux-mêmes dans la ville.

Le maire d'Alençon s'engage

Mardi 18 juin, une trentaine de personnes avait manifesté, pour la quatrième fois en quelques semaines. Les premières fois, les manifestations avaient eu lieu devant le palais de Justice. Mardi 18 juin, les militants se sont retrouvés devant l'hôtel de ville, où une délégation a été reçue par le maire Emmanuel Darcissac, qui s'est engagé à prendre contact avec le juge des enfants et avec le Conseil départemental, pour qu'une solution soit trouvée de façon urgente.

Il y a urgence…

Il y a urgence, expliquent les militants : une des jeunes migrantes, seule et livrée à elle-même, est âgée de moins de 14 ans… et la situation devient encore plus compliquée avec la période des vacances d'été. Certains bénévoles qui aident ces jeunes ne seront en effet plus forcément là, et les établissements scolaires seront fermés.

