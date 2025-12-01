En ce moment Stay (If You Wanna Dance) Myles SMITH
Alerte météo en Normandie. Vigilance déclenchée par Météo France pour deux départements : des rafales annoncées jusqu'à 110km/h

Société. La Normandie est placée sous vigilance jaune en raison d'un net renforcement du vent attendu ce lundi 1er décembre 2025. De fortes rafales sont annoncées dans le Calvados, la Manche et la Seine-Maritime. Météo France met en garde face à un épisode venteux qui pourrait se prolonger jusqu'à minuit.

Publié le 01/12/2025 à 14h59 - Par Mathilde Rabaud
Vigilance jaune : des rafales puissantes attendues cet après-midi. - Arron Choi

La situation météo se dégrade progressivement en Normandie. La chaine spécialisée Météo Basse-Normandie a actualisé ce lundi 1er décembre la carte des rafales maximales prévues entre la fin d'après-midi et la nuit de mardi.
Le phénomène, déjà bien présent en bord de mer en début de journée, va gagner en intensité au fil des heures.

Calvados et Manche : un coup de vent pouvant atteindre 110km/h

Dans le Calvados et la Manche, la vigilance jaune est motivée par un risque de vents particulièrement soutenus.
Les caps les plus exposés du Cotentin pourraient enregistrer des pointes allant de 100 à 110km/h, un niveau rarement observé hors tempête hivernale.

Dans les terres, le vent restera notable, avec 70 à 80km/h possibles, notamment sur les hauteurs et les zones dégagées.
Le pic d'intensité est attendu entre 14h et minuit, période pendant laquelle les déplacements seront à envisager avec prudence.

Seine-Maritime : un vent de sud durablement installé

Plus au nord, la Seine-Maritime connaîtra également une journée agitée. Le vent de secteur sud va souffler en continu, apportant une succession de rafales comprises entre 50 et 70km/h, voire jusqu'à 80km/h sur le littoral.

Si le phénomène semble moins intense que dans le Cotentin, il pourrait tout de même compliquer la circulation sur les axes exposés et gêner les activités en extérieur.

Conseils de prudence pour la soirée

Les services météo rappellent plusieurs consignes essentielles :

  • sécuriser les objets sensibles au vent,
  • limiter les déplacements durant les pointes les plus fortes,
  • éviter les zones boisées ou littorales, plus à risque en cas de chute de branches ou de forte houle.

La situation devrait s'apaiser progressivement dans la nuit, mais cela .

