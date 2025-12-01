Chantier. Ce centre aquatique dans le Cotentin va fermer pendant 15 jours

L'une des quatre piscines de l'Agglomération du Cotentin ferme ses portes. Le centre aquatique Océalis de La Hague sera en travaux du lundi 8 au dimanche 21 décembre inclus. L'établissement de 1999 va pouvoir profiter de son entretien annuel : vidage, nettoyage des bassins, maintenance du carrelage… Cette phase est nécessaire pour maintenir le site qui cumule déjà 160 000 entrées cette année. Des entreprises extérieures participeront aussi au chantier, en réparant les toboggans et les échelles du grand bassin.

Réouverture prévue avant Noël

Le centre aquatique avait déjà bénéficié de travaux récents : un déchloraminateur avait été installé pour les jacuzzis et le système de filtration avait été remplacé. "Cette nouvelle installation permettra d'améliorer la qualité de filtration tout en réduisant les consommations d'eau et d'électricité", explique l'Agglomération du Cotentin. Le site devrait rouvrir à l'occasion des vacances de Noël, lundi 22 décembre.