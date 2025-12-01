Près de Rouen. Un chauffard percute quatre piétons près d'un restaurant

C'est un rodéo urbain qui a mal fini dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 novembre. Un automobiliste roule à vive allure en faisant des manœuvres dangereuses dans les rues de Saint-Etienne-du-Rouvray, à hauteur du quai des Epinettes. Il refuse de s'arrêter à la demande des policiers. Pour éviter le contrôle il monte sur un trottoir et abîme sa voiture qui finira par s'immobiliser. L'homme de 27 ans est maîtrisé par les forces de l'ordre.

Quatre piétons percutés

Dans le même temps, des témoins se rapprochent des policiers pour leur indiquer que l'automobiliste vient de percuter quatre piétons non loin de là, près d'un restaurant. Des traces du choc sont effectivement visibles sur le flanc droit de la voiture. Les victimes ont été légèrement blessées. Deux ont été transportées vers le CHU de Rouen et les deux autres vers l'hôpital des Feugrais à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

L'automobiliste s'est montré très agressif lors de son interpellation. Il était ivre. Placé en garde à vue, son véhicule a été placé en fourrière.