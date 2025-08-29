Saint-Étienne-du-Rouvray. Rodéo urbain, la police utilise une herse pour stopper l'automobiliste

La police est intervenue jeudi 28 août peu avant 10h30 à Saint-Etienne-du-Rouvray. Un automobiliste faisait du rodéo urbain et cela durait a priori depuis 9h. L'homme roulait à vive allure entre la rue Ampère et la rue Ambroise Croizat.

Il roule malgré un pneu crevé

Un policier se positionne sur la chaussée pour lui demander de s'arrêter mais le conducteur n'obtempère pas. Il accélère. L'agent utilise alors son Diva (herse permettant de crever les pneus). Un des pneus avant du véhicule est crevé mais cela n'empêche pas l'homme de rouler. Une course-poursuite est engagée. Roulant sur la jante, l'automobiliste va finir par s'arrêter rue de Champagne. Il est interpellé ainsi que son passager.

Le conducteur de 32 ans avait consommé de l'alcool et des stupéfiants. L'homme a été placé en garde à vue. Son passager de 27 ans a été retrouvé en possession de stupéfiants. Il écope d'une amende. La voiture a été placée en fourrière.

