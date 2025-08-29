En ce moment ARE YOU GONNA GO MY WAY LENNY KRAVITZ
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Rouen. Un drone survole la prison, deux hommes arrêtés

Sécurité. Un drone a survolé la prison de Rouen, vendredi 29 août. En suivant l'engin, les policiers ont réussi à interpeller deux hommes à Petit-Quevilly.

Publié le 29/08/2025 à 14h12 - Par Gilles Anthoine
Rouen. Un drone survole la prison, deux hommes arrêtés
Un drone a survolé la prison de Rouen. Deux jeunes hommes ont été arrêtés. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Une nouvelle affaire de drone au-dessus de la maison d'arrêt de Rouen. Vendredi 29 août peu avant 3h du matin, un drone est aperçu volant au-dessus de la prison Bonne Nouvelle.

Des policiers se rendent sur place et suivent l'engin qui repart. Il les amène à Petit-Quevilly non loin d'une remorque porte-conteneurs. Sous cette remorque est retrouvé un jeune homme de 21 ans. Ce dernier explique qu'il était en train de fumer du cannabis mais les policiers n'en ont pas retrouvé trace.

Les forces de l'ordre repèrent également non loin une voiture volée dont la lunette arrière est embuée. A l'intérieur se trouvait un homme de 20 ans. Sur lui, la police va retrouver deux téléphones portables et la télécommande du drone.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Barbecue grillades rôtissoir cuisson
Barbecue grillades rôtissoir cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 35€ Découvrir
Mini pelle Kubota U17-3 alpha 370 heures
Mini pelle Kubota U17-3 alpha 370 heures Pertuis (84120) 11 580€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Rouen. Un drone survole la prison, deux hommes arrêtés
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple