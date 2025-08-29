Rouen. Un drone survole la prison, deux hommes arrêtés

Une nouvelle affaire de drone au-dessus de la maison d'arrêt de Rouen. Vendredi 29 août peu avant 3h du matin, un drone est aperçu volant au-dessus de la prison Bonne Nouvelle.
Des policiers se rendent sur place et suivent l'engin qui repart. Il les amène à Petit-Quevilly non loin d'une remorque porte-conteneurs. Sous cette remorque est retrouvé un jeune homme de 21 ans. Ce dernier explique qu'il était en train de fumer du cannabis mais les policiers n'en ont pas retrouvé trace.
- A lire aussi. Rouen. Un homme interpellé après avoir tenté de livrer par drone de la drogue et des téléphones portables à la maison d'arrêt
Les forces de l'ordre repèrent également non loin une voiture volée dont la lunette arrière est embuée. A l'intérieur se trouvait un homme de 20 ans. Sur lui, la police va retrouver deux téléphones portables et la télécommande du drone.
Les deux hommes ont été placés en garde à vue.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.