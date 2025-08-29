Rouen. Un drone survole la prison, deux hommes arrêtés

Une nouvelle affaire de drone au-dessus de la maison d'arrêt de Rouen. Vendredi 29 août peu avant 3h du matin, un drone est aperçu volant au-dessus de la prison Bonne Nouvelle.

Des policiers se rendent sur place et suivent l'engin qui repart. Il les amène à Petit-Quevilly non loin d'une remorque porte-conteneurs. Sous cette remorque est retrouvé un jeune homme de 21 ans. Ce dernier explique qu'il était en train de fumer du cannabis mais les policiers n'en ont pas retrouvé trace.

Les forces de l'ordre repèrent également non loin une voiture volée dont la lunette arrière est embuée. A l'intérieur se trouvait un homme de 20 ans. Sur lui, la police va retrouver deux téléphones portables et la télécommande du drone.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue.