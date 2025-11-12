En ce moment The Dead Dance (IL) Lady Gaga
Rouen. Un gardien de prison agressé à Bonne Nouvelle

Sécurité. Un gardien s'est fait agresser par un détenu à la prison Bonne-Nouvelle de Rouen, mardi 11 novembre. L'agent a été blessé au cou. Le détenu a ensuite mis le feu à sa cellule. Il a été brûlé.

Publié le 12/11/2025 à 08h39, mis à jour le 12/11/2025 à 08h42 - Par Gilles Anthoine
Un gardien de prison s'est fait agresser par un détenu à la prison de Rouen. Ce dernier a ensuite mis le feu à sa cellule. - Simon Lebaron

Une agression a eu lieu à la prison Bonne Nouvelle de Rouen, mardi 11 novembre. Un gardien a été blessé au cou par un détenu. L'homme serait connu pour de multiples agressions sur le personnel.

"Il a tenté de tuer le brigadier-chef de service"

"Sans la moindre raison, il a tenté de tuer le brigadier-chef de service, explique FO Justice. Le brigadier-chef s'est rendu à sa cellule, en raison de tapages répétés, et a pris toutes les précautions nécessaires compte tenu du profil dangereux du détenu. En ouvrant la trappe pour dialoguer, le détenu a sorti brusquement son bras, armé d'une lame, visant directement la jugulaire de l'agent."

Il met le feu à sa cellule

Le gardien a été légèrement blessé. Le détenu a ensuite mis le feu à sa cellule. L'homme a été grièvement brûlé et transféré vers un hôpital pour grands brûlés de la région parisienne. Le syndicat FO Justice "exige des sanctions exemplaires et un transfert immédiat de ce détenu vers un établissement adapté à sa dangerosité."

