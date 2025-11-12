Rouen. Un gardien de prison agressé à Bonne Nouvelle

Une agression a eu lieu à la prison Bonne Nouvelle de Rouen, mardi 11 novembre. Un gardien a été blessé au cou par un détenu. L'homme serait connu pour de multiples agressions sur le personnel.

"Il a tenté de tuer le brigadier-chef de service"

"Sans la moindre raison, il a tenté de tuer le brigadier-chef de service, explique FO Justice. Le brigadier-chef s'est rendu à sa cellule, en raison de tapages répétés, et a pris toutes les précautions nécessaires compte tenu du profil dangereux du détenu. En ouvrant la trappe pour dialoguer, le détenu a sorti brusquement son bras, armé d'une lame, visant directement la jugulaire de l'agent."

Il met le feu à sa cellule

Le gardien a été légèrement blessé. Le détenu a ensuite mis le feu à sa cellule. L'homme a été grièvement brûlé et transféré vers un hôpital pour grands brûlés de la région parisienne. Le syndicat FO Justice "exige des sanctions exemplaires et un transfert immédiat de ce détenu vers un établissement adapté à sa dangerosité."