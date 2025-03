Le Havre. En garde à vue, il met le feu au matelas de sa cellule

Dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 mars, un incendie s'est déclaré dans une des geôles du commissariat du Havre. C'est un homme, en garde à vue, qui a mis volontairement le feu.

Ce sont les policiers qui ont rapidement maîtrisé le sinistre à l'aide d'extincteurs. Les dégâts sont restés limités à la cellule. Soizic Guillaume, la procureure du Havre, précise que "le commissariat a toutefois été évacué par mesure de précaution, compte tenu de la présence de fumée".

Il avait caché un briquet

Le gardé à vue, malgré une fouille réalisée par les policiers, était parvenu à cacher un briquet et a mis le feu à son matelas. Ce dernier a été en grande partie consumé. Le sinistre a aussi dégradé en partie le plexiglas, le sol et les murs de la geôle.

"Le mis en cause a été présenté jeudi en fin de journée au parquet du Havre et a été incarcéré." Il passera en comparution immédiate ce vendredi 14 mars des chefs de dégradations volontaires par incendie et de mise en danger de la vie d'autrui, "outre les infractions pour lesquelles il était placé initialement en garde à vue". Le parquet n'a pas indiqué pour quelle raison l'homme avait été arrêté à l'origine.