Seine-Maritime. Déposer plainte en ligne c'est maintenant possible : voici comment ça marche

La plainte en ligne (PEL) est désormais possible à Rouen, en Seine-Maritime et partout en France depuis mardi 15 octobre. Elle remplace la préplainte et permet de simplifier les démarches des victimes déposant plainte sans avoir besoin de se déplacer dans les commissariats. Selon les cas, il est toujours possible de porter plainte physiquement.

"Révolutionner les services de police et de gendarmerie"

"Le dispositif de plainte en ligne vient révolutionner les services de police et de gendarmerie", assure Grégory Arlaud, chef de la circonscription de la police nationale de Rouen. "Il permet aux victimes d'atteintes à leur bien, lorsqu'ils ne connaissent pas l'auteur, de déposer plainte en ligne et ainsi, ouvrir une enquête dans les services de police ou de gendarmerie", poursuit-il. "Ensuite, un policier va lire la plainte, vérifier qu'il a les éléments nécessaires et la valider numériquement." A chaque étape, un mail de notification sera envoyé. Et Grégory Arlaud l'assure, grâce à ce nouveau dispositif numérique, "la police va mieux maîtriser son temps".

Concrètement, comment cela fonctionne-t-il ?

Sur sa tablette, son smartphone ou son ordinateur, l'utilisateur se rend sur le site suivant : masecurite.interieur.gouv.fr. Arrivé sur l'interface de la page d'accueil, il cliquera sur "J'accède aux services en ligne" puis sur "choisir sa démarche". Il rentrera ensuite son code postal, sélectionnera le commissariat de son choix et le motif de sa démarche : infraction en ligne, vol, dégradation. Il arrivera sur une autre page où il pourra porter plainte ou échanger avec un policier via un tchat. Il confirmera avoir au moins 18 ans et être la victime ou son représentant légal, puis se connectera via France Connect pour réaliser sa déclaration en ligne.

Attention, cette nouvelle démarche n'est pas valable pour tous les motifs. En effet, il ne faut pas avoir été victime de violences. Seuls ces motifs seront pris en compte pour la plainte en ligne : vol (portable, voiture, carte bleue), cambriolage, dégradation d'un bien (rayure de voiture, graffitis), escroquerie (hors Internet).

Pour rappel, une expérimentation de la plainte en ligne avait été mise en place en Gironde fin 2023.