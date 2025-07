Rouen. Trois hommes qui tentaient de voler une voiture ont été interpellés par la police

Dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 juillet vers 2h15, trois hommes ont été repérés par le centre de supervision urbain de Rouen. Ils ont été interpellés par les forces de l'ordre pour vol à la roulotte en réunion.

La police se rend sur place

Cette nuit-là, les équipes du centre de supervision de Rouen ont repéré, grâce à leurs caméras, trois hommes venant de fracturer une voiture, une Peugeot 208 et d'y pénétrer. Celle-ci était garée rue de l'Amiral-Cécille à Rouen. Les policiers qui se sont rendus sur place ont reconnu les trois hommes. L'un d'eux était porteur d'un couteau "type couteau suisse", a indiqué une source policière, et un autre "s'est débarrassé d'une carte d'identité au nom d'un tiers".

Finalement, trois hommes âgés de 15, 19 et 20 ans, ont été interpellés rue Malherbe à Rouen pour vol à la roulotte en réunion. Et selon la police, les deux hommes de 19 et 20 ans faisaient l'objet d'une Obligation de quitter le territoire français (OQTF).