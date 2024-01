Seine-Maritime. Quatre personnes placées en garde à vue pour avoir tenté de voler un sac à main

Mardi 30 janvier vers 17h40, les policiers interviennent à Gruchet-le-Valasse en Seine-Maritime pour un vol à l'arraché au niveau de la poste. Quatre personnes, trois hommes de 18 ans, un de 22 et une femme de 21 ans, ont été placés en garde à vue pour avoir tenté de voler le sac à main d'une femme de 48 ans.

Ils essaient de fuir en Twingo

Les policiers se rendent sur les lieux du vol. Ils repèrent l'un des trois hommes montés dans une Twingo "avant de démarrer en trombe", indique la police. A ce moment, la voiture heurte légèrement l'un des policiers sur place, qui est légèrement blessé. Elle poursuit sa route avant d'arriver à une impasse située chemin des Celtes. Les policiers procèdent à l'interpellation de trois hommes, de 18 et 22 ans et d'une femme de 21 ans. Ils sont ensuite placés en garde à vue pour vol avec violence et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. La voiture est placée en fourrière.