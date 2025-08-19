Bois-Guillaume. La nouvelle saison du Pop Corn Labyrinthe a repris pour cet été !

Le Pop Corn Labyrinthe, à Bois-Guillaume, a rouvert ses portes samedi 12 juillet avec des parcours entièrement renouvelés. Cette saison, les visiteurs peuvent s'aventurer dans un labyrinthe de maïs de 4 hectares, jalonné de jeux géants en bois et d'énigmes à résoudre en équipe. En journée, deux parcours sont proposés : un jeu de piste inspiré du roman Le Tour du monde en 80 jours et un circuit ludique avec des défis en bois. Les nocturnes offrent des expériences immersives telles que la "Corn Murder Party", et les "Nuits de l'Horreur", où les participants doivent échapper à des créatures effrayantes dans le noir.

Pratique. Tous les jours de 10h à 18h30. A partir de 9€.